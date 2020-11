Lehre

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode plant für Heiligabend zwei Gottesdienste in der Börnekenhalle in Lehre: Einen Krippenspiel-Gottesdienst um 14.30 Uhr und eine Christvesper um 17.30 Uhr. Das teilt Pfarrer Jonas Stark mit.

Die Verlegung in die Börnekenhalle geschehe aus Hygieneschutzgründen. „Die Börnekenhalle ist einfach größer als unsere Kirchen in Lehre und Groß Brunsrode. Wir sind so in der Lage, die erforderlichen Abstände zwischen den Haushalten an Heiligabend zu garantieren. Alle Menschen können also Kirche wie gewohnt in ihre Heiligabend-Planung mit einbeziehen. Nur der Ort ist anders“, so der Pfarrer.

Anzeige

So soll es in der Halle weihnachtlich werden

Halle statt Kirche, wird das denn weihnachtlich? Pfarrer Jonas Stark ist zuversichtlich: Für den Gottesdienst in der Halle ziehen die Krippenfiguren in die Börnekenhalle um. Auch ein Weihnachtsbaum soll aufgestellt werden. Darum kümmere sich Heinrich Köther. Um die Lichtverhältnisse ist Anton Schulz bemüht.

Und wenn es an der einen oder anderen Stelle doch improvisiert ausschaue, dann passe dies auch hervorragend zur Weihnachtsbotschaft, so der Pfarrer, denn, „Maria und Josef – hatten die etwa eine Geburt im Stall geplant? Wohl kaum!“ Aber am Ende sei Weihnachten genau dies: Das Jesuskind wird trotz dieser widrigen Bedingungen geboren und lebe. Und so stünden an der Krippe auch keine zerknirschten Menschen, die das Lametta vermissten, sondern Menschen, die ihren Focus auf das gerichtet hätten, was wirklich wichtig ist und zählt: Jesus. Liebe und Wärme. Und dazu die Engel mit ihrem „Fürchtet euch nicht!“

Dass die Börnekenhalle zur Verfügung steht, verdanke der Pfarrer seinem engagierten Kirchenvorstand, der Heiligabend tatkräftig mit anpacken werde. Und auch der Verwaltung: „Unsere Pläne wurden von Anfang an von Gemeindebürgermeister Andreas Busch unterstützt, wir danken für diese Solidarität“, so Stark.

Nähere Informationen zu den Gottesdiensten und dem Hygienekonzept will der Pfarrer zeitnah bekannt geben oder an Heiligabend direkt kommunizieren.

Von der Redaktion