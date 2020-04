Wegen Corona: So unterstützen die Velpker Landfrauen in der Corona-Krise

Velpke

Die Unterstützung geht weiter. Zahlreiche Menschen nähen derzeit Gesichtsmasken, die während der Krise dringend benötigt werden: ob in der Schule, in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr. Auch die Nordkreis-Landfrauen beteiligten sich an einer Aktion, die Susanne Diedrichs-Dreyer, Vorsitzender der Velpker Landfrauen, initiiert hatte. Das Ergebnis: Zehn Landfrauen nähten 400 Masken.

Velpker Frauen besorgen sich Materialien und legen los

„Die Frauen haben nicht lange gezögert und Materialien zusammen gesucht. Viele von ihnen fanden zu Hause noch Gummiband“, berichtet Ank Leuschner-Canters, Mitglied bei den Landfrauen. Um mitmachen zu können, habe sich eine der Landfrauen sogar noch eine Nähmaschine im Internet bestellt.

Christina Groth aus Volkmarsdorf: Sie näht Masken an ihrer Nähmaschine. Quelle: Privat

Flüchtlinge wurden mit Masken versorgt

Die Masken wurden an die Sozialstation in Velpke. das Seniorenpflegeheim und an Geflüchtete in Wahrstedt verteilt, wie Leuschner-Canters mitteilt. „In der Flüchtlingsunterkunft werden sie dringend benötigt, denn die Menschen dort hatten keine Masken“, so die Velpker Landfrau.

Von Nina Schacht