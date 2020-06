Lehre

Wie kann man sein kulturelles Angebot auch zu Zeiten von Corona unter die Menschen bringen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Amateurschauspieler der Schunterbühne Lehre. Ideen hatten die kreativen Köpfe einige, wie die Gemeinde Lehre mitteilt. Eine von ihnen ließ sich jetzt auch umsetzen: Die Aufführung des Stücks „Das Drachenei“ kann ab sofort für etwa vier Wochen völlig kontaktfrei angesehen werden – online auf www.schunterbuehne-lehre.de.

Wegen Corona: Aufführungen wurden abgesagt

„So können wir zu Zeiten von Corona und abgesagten Aufführungen wenigstens etwas Präsenz zeigen“, sagt Frank Hörning, Vorsitzender der Schunterbühne Lehre. Nachdem die Pandemie mit all ihren Auswirkungen genau zur geplanten Premiere des aktuellen Stücks des Vereins im März ihren Höhepunkt erreicht hätte, begannen direkt die Planungen: Alle Auftritte mussten abgesagt werden, und dennoch sollte es weitergehen.

Anzeige

Theaterverlag erteilt Online-Genehmigung

Viele Vorschlägen seien aus verschiedensten Gründen nicht umsetzbar gewesen werden. Aber, die Idee von Janina Meier aus dem Schunterbühnen-Vorstand durfte jetzt dank der Genehmigung des Plausus-Verlags tatsächlich Realität werden. Der Theaterverlag habe unbürokratisch die Genehmigung erteilt, das von der Schunterbühne Lehre umgesetzte Stück ausnahmsweise online zu präsentieren.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Aufführung des Weihnachtsmärchens von 2017, „Das Drachenei“, kann jetzt risikofrei noch einmal angeschaut werden. Das Video werde etwa vier Wochen lang auf der Homepage zur Verfügung stehen, auch auf der Website des Verlags werde es einen entsprechenden Link geben. „Wir freuen uns, dass wir so dank des Plausus-Verlags kontaktlos und dennoch gemeinsam mit allen Interessierten zumindest etwas in Erinnerungen schwelgen können“, so Hörning.

Nähere Infos dazu gibt es unter www.schunterbuehne-lehre.de.

Von der Redaktion