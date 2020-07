Wegen Corona: Jürgen-Moll-Turniers beim SV Flechtorf verschoben

Lehre

Es sollte die dritte Auflage des Jürgen-Moll-Turniers werden und in diesem Jahr mit Altliga –und Jugendturnier. Für Ende August waren diese beim Ausrichter SV Flechtorf geplant. Doch Corona macht den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung: Das Turnier wird auf das kommende Jahr verschoben.

SV Flechtorf : Ein verlässlicher Ablauf ist nicht planbar

„Wir haben uns in Flechtorf tierisch auf die Ausrichtung gefreut, aber einen verlässlichen Ablauf kann im Moment niemand planen“, so Olaf Krawczyk, Organisator des Turniers beim SV Flechtorf. Alke Moll, Tochter von Jürgen und Sigrid Moll, die schon in den Vorjahren Schirmlöwin des Turnier war ergänzt: „So ein Turnier macht doch nur Spaß, wenn die Zuschauer und Spieler bedenkenlos kommen können.“

Turnier soll an den Tod des ehemaligen Eintracht-Spielers erinnern

Das Turnier zu Ehren von Jürgen Moll, dem ehemaligen Spieler von Eintracht Braunschweig und Deutschem Fußballmeister von 1967, wurde 2018 wieder ausgerichtet. Alke Moll und Gemeindebürgermeister Andreas Busch hatten die Idee dazu, wie die Gemeinde berichtet. „Wir wollten damit an das Fußballtalent Jürgen Moll und seine Ehefrau, die Schauspielerin Sigrid, erinnern. Der tragische Tod der beiden jungen Menschen hat viele Menschen in der Region berührt“, so Andreas Busch.

Anlässlich des 50. Todestages wurde das Turnier 2018 erstmals ausgetragen und von der TB Wendhausen organisiert, damals gewann die Mannschaft des FC Schunter. Im letzten Jahr war der TuS Essenrode anlässlich des 100. Vereinsjubiläums Ausrichter, Sieger war die Mannschaft der Spielgemeinschaft Essenrode/Wettmershagen.

Die Veranstaltung findet immer als Gemeinschaftsaktion der „Lehrschen Sportplatzgespräch“ statt, der Wanderpokal wurde vom Gemeindebürgermeister gestiftet.

Hintergrund: Jürgen Moll, der 1968 mit seiner Ehefrau Sigrid tödlich verunglückte, wurde ein Jahr zuvor mit Eintracht Braunschweig Deutscher Fußballmeister und lebte bis zu seinem Tod jahrelang im Teichtal in Lehre. Mit dieser Veranstaltung wollen die Tochter des verstorbenen Paares und die "Lehrschen Sportplatzgespräche" an den Fußballer erinnern, so die Gemeinde in einer Mitteilung.

Verunglückte im Jahr 1968: Sportler Jürgen Moll. Quelle: Alke Moll

