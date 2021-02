Wasserrohrbruch: Kita in Groß Brunsrode bleibt geschlossen

Groß Brunsrode

Die Kita in Groß Brunsrode bleibt am Dienstag nach einem Wasserrohrbruch geschlossen. Die Feuerwehren aus Groß Brunsrode und Lehre seien am Montagabend um 18 Uhr aufgrund eines Wassereinbruchs in dem Gebäude alarmiert worden, sagte Bennet Rebel, Pressesprecher Gemeindefeuerwehr Lehre. In der Kita habe das Wasser mehrere Zentimeter hoch gestanden und im Treppenhaus sei den Einsatzkräften das Wasser entgegengeflossen.

Eine Wasserleitung war, vermutlich durch die Kälte und das anschließende Tauwetter, aufgerissen

Nach intensiver Suche sei die Ursache gefunden worden. Eine Wasserleitung war, vermutlich durch die Kälte und das anschließende Tauwetter, aufgerissen. Die Feuerwehr habe den Hauptwasserhahn im Gebäude

Wasserschaden: Das Gebäude wurde mit zwei Wassersaugern trockengelegt. Quelle: Gemeindefeuerwehr Lehre

abgestellt. „Die Kita, das Treppenhaus und der Keller des Gebäudes wurden mit zwei Wassersaugern trockengelegt. Ein ortsansässiger Sanitärbetrieb reparierte die Leitung umgehend“, so Rebel.

Die Kita blieb am Dienstag geschlossen. Die Gemeinde will die betroffenen Eltern informieren, wie es weiter geht. Die ebenfalls im Gebäude befindliche Heimatstube des Ortes wurde nicht beschädigt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Groß Brunsrode und Flechtorf mit vier Fahrzeugen und der Gemeindebrandmeister. Auch Vertreter der Gemeinde waren vor Ort, um sich ein Bild über den Schaden zu machen. Die Feuerwehren der Gemeinde hatten erst in der Nacht zu Montag einen Küchenbrand in Klein Brunsrode löschen müssen.

