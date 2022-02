Wartung an Flechtorfer Mühle sorgt für Ausfälle im Mobilfunknetz

Flechtorf

Flechtorfer berichten derzeit über wiederkehrende Ausfälle des Mobilfunknetzes. Grund sind Wartungsarbeiten an den Antennen auf der Flechtorfer Mühle. „Vodafone führt an seiner örtlichen Mobilfunkstation an der Braunschweiger Straße routinemäßige Wartungs- und vor allem Modernisierungsarbeiten durch“, so ein Sprecher von Vodafone. Diese hätten am 31. Januar begonnen.

Mobilfunkverkehr läuft über umliegende Stationen

Während der Arbeiten müsse die Station abgeschaltet werden. Der Mobilfunkverkehr werde dann weitgehend über die umliegenden Standorte geführt. „Dennoch lassen sich vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden leider nicht ganz vermeiden“, so der Sprecher weiter.

Immer wieder Gesprächs-Aussetzer und Empfangsprobleme

„Konkret haben bis zu 200 Kunden kurzzeitig ein schlechteres Mobilfunknetz als gewohnt“, hieß es seitens Vodafone. Während es bei einem Gespräch der WAZ mit einem Vodafone-Nutzer immer wieder Aussetzer während des Gesprächs gab, berichten auf Facebook auch Kundinnen und Kunden von anderen Mobilfunkanbietern wie Congstar oder O2 über Ausfälle. „Congstar hat seit gestern auch kaum bis gar kein Empfang“, schreibt eine Nutzerin. „Bei der Burg null Empfang“, so eine weitere Betroffene. Auf der Website von O2 heißt es: „Eine Basisstation in der Nähe funktioniert im Moment nicht einwandfrei.“

Zur Galerie Schlechter Empfang: Wartungsarbeiten sorgen für Mobilfunkausfälle in Flechtorf.

Kapazitäten für Mobilfunkstandard LTE werden ausgebaut

Laut Vodafone sollen die Arbeiten noch bis zum 25. Februar laufen. „Wir bitten die bis zu 200 betroffenen Kunden um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, teilte der Anbieter mit. Dafür stehe ab dem Nachmittag des 25. Februar wieder ein modernes und qualitativ hochwertiges Netz zur Verfügung.

Immer Nutzer streamen Videos mobil

Denn bei den Modernisierungsarbeiten sollen vor allem die Kapazitäten für die Breitbandtechnologie LTE verstärkt werden, indem zusätzliche Antennen installiert und in Betrieb genommen werden. Der mobile Datenverkehr im Landkreis Helmstedt wachse mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell rund 28 Prozent rasant: Immer mehr Menschen schauen auch mobil Youtube-Videos oder streamen die Bundesliga in HD-Qualität. Der starken Nachfrage trage man mit Ausbaumaßnahmen wie aktuell an der Flechtorfer Mühle Rechnung.

Von Christian Opel