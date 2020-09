Lehre

Das ehemalige Gebäude des Wasserbandes Weddel-Lehre (WWL) wird umfunktioniert: Dort soll ein Berufliches Bildungs- und Trainingszentrum (BTZ) entstehen. Rund 60 Auszubildende aus den Bereichen Küche & Kantine, Handwerk, Wirtschaft & Verwaltung sowie Hauswirtschaft sollen in den neuen Räumen praxisnah lernen können.

Auf rund 1800 Quadratmetern werden dafür Werkstätten und Unterrichtsräume eingerichtet. Die Küche soll als Trainingsraum und zur Selbstversorgung genutzt werden. Auch Externe sollen die Küche nutzen können. Wenn alles nach Plan läuft, können bereits im kommenden Jahr Auszubildende in dem Gebäude unterrichtet werden. Das teilt die Gemeinde mit. Der WWL war nach Cremlingen umgezogen.

Gemeindebürgermeister: Das Gebäude stand lange Zeit leer

Erworben hat das Gebäude die Schmid-Gruppe aus Helmstedt. Der Investor baut das WWL-Gebäude um. „Das Gebäude stand jetzt lange Zeit leer und wir freuen uns, dass es dort jetzt nicht nur weitergeht – sondern auch gleich mit einem so tollen Projekt, das für die Gemeinde ein echter Gewinn ist“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Bereits im Juli begann der Rückbau im Inneren des Gebäudes. Gemeinsam mit seinem Allgemeinen Vertreter Tobias Breske habe sich Busch die Baustelle angeschaut.

Neu gegründete Gesellschaft nutzt das Gebäude

Die Schmid Gruppe arbeitete mit einem Bildungswerk in Magdeburg zusammen, das nun auf der Suche nach einem weiteren Beruflichen Trainingszentrum in der Region Braunschweig war. Als der Schmid-Gruppe der Wunsch angetragen wurde, ging der Investor auf die Suche nach einem geeigneten Standort. Das ehemalige Wasserverbandsgebäude mitten in der Gemeinde Lehre, direkt zwischen Wolfsburg und Braunschweig sei aufgrund der Lage und der Gegebenheiten einfach perfekt dafür geeignet, so Jan-Michael Schmid, der gemeinsam mit seinem Vater Dr. Wolf Michael Schmid Geschäftsführer der Schmid Gruppe ist. Genutzt wird das Gebäude künftig von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft ( FAW) und dem Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (bnw), die gemeinsam die Gesellschaft BTZ Lehre gGmBH gründeten, um das Gebäude als Trainingszentrum zu nutzen.

Planungen gehen weiter

Die Schmid Gruppe, die mittlerweile das gesamte Gelände erworben hat, entwirft auch für den südlichen Teil des Geländes Konzepte. Ziel sei es, das gesamte Gebäude aufzuwerten, wie Schmid mitteilt.

