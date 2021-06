Velpke

Die Wolfsburgerin Larissa Christoph hat im März 2020 ihren Instagram-Account „Favorite Food by Lari“ eröffnet. Sie wollte den Menschen zeigen, wie schnell leckere Rezepte gekocht werden. Diese Anleitungen kamen bei den Zuschauern gut an: inzwischen folgen ihr mehr als 22 000 Fans. Zudem veröffentlichte sie ihr drittes Rezeptheft „Einfach kochen ohne Fleisch“. Davor erschienen „Hauptgerichte für jeden Tag“ und „Heute schon an morgen denken“. Gemeinsam mit der Food-Bloggerin verlost die WAZ je vier Mal die drei Rezepthefte.

Christoph wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Mädchen in Velpke. Zurzeit sind zwei Teenager wegen Homeschooling zu Hause, sie arbeitet als Integrationshelferin beim Familienservice in Wolfsburg. „Beim Kochen ist gute Planung sehr wichtig, daher überlege ich jeden Sonntag, welches Gericht in der nächsten Woche gekocht wird“, erklärt die 42-Jährige. Am Samstag bleibe die Küche übrigens kalt.

Larissa Christoph probiert alle Rezepte aus und fotografiert sie anschließend

Christoph lernte das Kochen und Backen von ihrer Mutter. Als Jugendliche bereitete sie das Mittagessen vor und heftete die Rezepte ab. So entstanden auch ihre drei Rezeptbücher mit jeweils 20 Rezepten. „Ich probiere alle Rezepte selber aus und fotografiere sie anschließend“, so Christoph. In dem Buch „Hauptgerichte für jeden Tag“ werden aufwendigere Gerichte vorgestellt, die am Vortag vorbereitet werden können, sodass vor dem Essen nur noch ein paar Handgriffe zu erledigen sind. Die Wolfsburgerin suchte Suppen, Gerichte mit Fleisch und Fisch sowie Kuchen aus.

In jedem Rezeptheft werden 20 Rezepte detailliert beschrieben. Quelle: Roland Hermstein

In „Hauptgerichte für jeden Tag“ werden einfache Rezepte vorgestellt, darunter zehn vegetarische oder mit vegetarischer Variation. Im neuesten Buch „Einfach kochen ohne Fleisch“ werden Streetfood-Gerichte, Suppen, Aufläufe, Hauptgerichte und Fingerfood präsentiert. Alle Rezepte werden so beschrieben, dass sie mit herkömmlichen Küchenmaschinen oder dem Thermomix zubereitet werden können.

Die WAZ verlost vier Pakete mit allen drei Rezeptheften

Sie möchten in den Rezeptheften blättern? Dann müssen Sie nur am heutigen Dienstag, zwischen 6 und 18 Uhr unter der Nummer 0137 988087007 anrufen und ihre Telefonnummer und Anschrift auf Band hinterlassen. Ein Anruf kostet 50 Cent (abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). Unter allen Anrufern verlost die WAZ vier Pakete mit allen drei Rezeptheften. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und die Bücher werden von der Food-Bloggerin verschickt.

Von der Redaktion