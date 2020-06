Die Täter machten sich an der Südseite des Kirchenschiffes zu schaffen. Die Polizei geht davon aus, dass die Ganoven dafür eine Leiter verwendeten. Hinweise nimmt die Velpker Polizei entgegen.

Begehrt: Kupferrohr. Das Metall lässt sich gut verkaufen. Unbekannte haben in der Nach zu Montag ein Kupferfallrohr an der St. Servatiuskirche in Volkmarsdorf abmontiert. Quelle: dpa