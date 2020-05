Durstige Einbrecher klauen Bierfass aus Vereinsheim

Volkmarsdorf

Sie hebelten ein Garagentor auf und verschwanden unerkannt. Ihr Diebesgut: ein Bierfass. Die Täter öffneten dafür gewaltsam ein Garagentor und gelangten in den dahinterliegenden Funktionsraum des SV Eintracht, wie die Polizei berichtet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, und Dienstagvormittag,11 Uhr.

Das sagt der Vereinsvorsitzende zu der Tat

Jens Rittmeier, kommissarischer Vorsitzender des Vereins, zum Einbruch: „Klar, ich bin verärgert. Anscheinend hatten die Einbrecher mächtig Durst.“ Er erfuhr einen Tag später von der Tat und geht davon aus, dass die Diebe bei ihrem Einbruch gestört wurden. „Wir hatten in dem Raum vier Bierfässer und weitere Getränkekisten gelagert. Sonst hätten die Einbrecher ja alles mitgenommen“, berichtet Rittmeier. Doch eben nur ein Bierfass fehlte. Und auf dem Weg vor der Garage lag eine Sackkarre. „Das ist schon eine kuriose Tat“, so der Vereinsvorsitzende. Im Verein sei vorher noch nicht eingebrochen worden. Er habe gehört, dass auch in Lauingen/ Landkreis Helmstedt Fässer geklaut wurden.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nun Zeugen für den Diebstahl. Den Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf das Gelände des Vereins am Friedhofsweg. Dabei handelt es sich laut Polizei wahrscheinlich um eine PKW Combi. Hinweise nimmt die Polizeistation Velpke oder die Polizei Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 521 0 entgegen.

Von Nina Schacht