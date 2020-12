Wolfsburg

Das Landgericht Braunschweig hat am Donnerstag einen 25-Jährigen wegen der zweifachen Vergewaltigung seiner erst 15-jährigen Stiefschwester in Velpke zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die beiden Beteiligten lebten zum Zeitpunkt der Taten im selben Haus in Velpke

Der Angeklagte und seine heute 18-jährige Stiefschwester lebten zum Zeitpunkt der Taten im selben Haus in Velpke. Beide hatten die Vorfälle im Sommer 2017 vor Gericht ähnlich geschildert: Nach einer Party habe der heute 25-Jährige das Mädchen zu einem Gespräch in sein Zimmer gebeten. Dort kam es dann zu mehreren sexuellen Handlungen. Der Angeklagte ließ erst von der 15-Jährigen ab, als seine damalige Freundin an das Zimmerfenster klopfte. Wenige Tage später rief der Angeklagte das Mädchen unter dem Vorwand, sich bei ihr entschuldigen zu wollen, ins Badezimmer. Es kam zu einem erneuten Übergriff.

Das Gericht verurteilte den 25-Jährigen auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Während der Angeklagte immer wieder beteuert hatte, dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen seien, folgte das Gericht der Version seiner Stiefschwester. Diese habe laut Richterin Renate Reupke vor den Vorfällen ein „geschwisterliches Verhältnis“ zu dem Angeklagten gehabt. Der Mann sei in beiden Fällen gewaltsam vorgegangen und habe trotz mehrfacher Abwehrmaßnahmen und -aufforderungen nicht von der 15-Jährigen abgelassen. Den ersten Vorfall bewertete das Gericht nicht nur als Vergewaltigung, sondern auch als vorsätzliche Körperverletzung.

Die Schilderungen der jungen Frau, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt hatte, seien laut Richterin Reupke glaubwürdig gewesen. Zudem habe eine Sachverständige in ihrem Gutachten festgestellt, dass „die Angaben mit hoher Wahrscheinlichkeit erlebnisfundiert“ seien. Das Gericht konnte bei der Geschädigten kein Motiv für eine Falschbelastung des Angeklagten erkennen, sie leide bis heute unter den Vorfällen.

Dem Angeklagten hielt das Gericht zu Gute, dass er weitestgehend geständig war und beim ersten Vorfall unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem ist er nicht einschlägig vorbestraft. Während die Verteidigung auf Freispruch plädiert hatte, folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Die Einzelstrafen für die beiden Vergewaltigungen und die Körperverletzung setzte es zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten zusammen.

Von Melanie Köster