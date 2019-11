Hubertussschießen der Schützengesellschaft: Sieben Vereine der Ortschaft Lehre zeigten im Schützenheim am Börneken, dass auch sie gute Schützen in ihren Reihen haben. Am Ende hatte dann aber doch die Mannschaft der Schützengesellschaft Lehre die Nase vorn. Mit 343 Ringen sicherte sie sich den ersten Platz, am besten traf hierbei Bodo Reuper mit 59 Ringen.