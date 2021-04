Velpker Geschäfte sammeln für Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Velpke

Dieses Bild bot sich in Städten und Gemeinden seit Jahren: Helfer aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden gingen durch die Straßen und sammelten freiwillige Spenden für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge. „In diesem Jahr ist wie bereits 2020 durch Corona allerdings alles anders“, berichtete der Velpker Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke kürzlich gegenüber der Presse.

Aus verständlichen Gründen werde man auf die Haus- und Straßensammlung verzichten, dennoch wolle die Samtgemeinde auch in 2021 dem Volksbund helfen und ihn unter anderem in der Aufgabe unterstützen, im Ausland nach den Gräbern deutscher Kriegstoten zu suchen und sie zu pflegen. Die Verwaltung hat dazu in den Geschäften im Bereich der Samtgemeinde vorgesprochen und darum gebeten, Sammelbüchsen der Kriegsgräberfürsorge aufstellen zu dürfen.

Velpker Geschäfte stellen Spendendosen auf

Samtgemeinde-Bürgermeister Fricke konnte nun Erfolge vermelden. Der Bioladen Hansmann in Klein Twülpstedt sowie das Autohaus Streibel, die Firmen Optik Press und Reisebüro Kusch, die Ratsapotheke und die Fleischerei Behrens (alle Velpke) wollen sich in den Dienst der guten Sache stellen. Eine weitere Spendendose wird im Bürgerbüro des Rathauses aufgestellt. Der Samtgemeindebürgermeister zeigte sich erfreut über die Bereitschaft und hofft auf viele unterstützende Spenden.

Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge hat in diesem Zusammenhang noch einmal auf seine wichtige Tätigkeit hingewiesen. Vor allem jungen Menschen werde ermöglicht, sich im In- und Ausland mit den Schrecken von Kriegen und dem Wert der Demokratie auseinander zu setzen, sagte Michael Gandt, Bezirksgeschäftsführer des Volksbundes. Obwohl eine der wichtigsten Spendeneinkünfte wegen der Pandemie bereits im zweiten Jahr ausfallen müsse, hoffe man, die Arbeit möglichst unbeeinträchtigt fortsetzen zu können.

Von Burkhard Heuer