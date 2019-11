Die damalige Bürgermeisterin von Velpke eilte am kalten Novembermorgen an die Grenze an der Büstedter Brücke und bat um ein Gespräch mit Vertretern aus Oebisfelde. Zunächst schienen die DDR-Grenztruppen auf diese ungewöhnliche Ansprache nicht zu reagieren – doch dann öffnete sich die Anlage.