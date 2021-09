Saalsdorf

Einen Gegenkandidaten hat Rüdiger Fricke bei seiner Kandidatur zum Samtgemeindebürgermeister von Velpke nicht. Vor fünf Jahren wurde er erstmals gewählt, übte das Amt damals schon zwei Jahre lang kommissarisch aus. 76 Prozent der Stimmen erhielt er 2016. „Es wäre schön, wenn ich mindestens dieses Ergebnis wieder erreichen könnte“, sagt der Saalsdorfer, „man trifft auch mal Entscheidungen, die nicht jedem passen – deshalb wird es natürlich auch Nein-Stimmen geben.“

Der 63-Jährige will das Velpker Rathaus verjüngen

Was nicht jedem passt ist zum Beispiel sein Bestreben, die Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde umzuwandeln. „Ich sehe das einfach als vernünftig, wirtschaftlich und zielführend an und würde das Thema gern nach der Wahl nochmals vorurteilsfrei diskutieren“, sagt er, „aber es ist nicht mein Hauptziel.“ Vor allem möchte er die Entwicklung von Schulen und Kindertagesstätten weiter begleiten, die Vereine, Einrichtungen für die Jugend und für Senioren fördern. Und dabei die Finanzen im Blick behalten. „Ich würde das Haus gern gut verlassen, es verjüngen und mehr Frauen in den gehobenen Dienst holen“, sagt der 63-Jährige.

Gern in Bewegung: Radfahren und Joggen gehören zu den Hobbys von Rüdiger Fricke. Quelle: Boris Baschin

Seine erneute Kandidatur begründet er auch damit, dass er mit einigen Projekten noch nicht fertig sei, „aber eigentlich ist man ja nie fertig“. Zumindest die bereits begonnenen und die geplanten Bau- und Sanierungsprojekte für den Nachwuchs würde er gern zu Ende bringen. Mit Groß Twülpstedt und Bahrdorf möchte er möglichst zeitnah noch ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen werden. Und er will einen neuen Stellvertreter oder eine neue Stellvertreterin einarbeiten – denn die Landschaftsplanerin Stefanie Wilke verlässt das Velpker Rathaus und geht nach Wolfsburg. Ihre Stelle ist neu ausgeschrieben.

Rüdiger Fricke – Samtgemeinde-Bürgermeister-Kandidat in Velpke Name: Rüdiger Fricke Alter: 63 Partei: parteilos Geburtsort: Helmstedt/Saalsdorf Wohnort: Saalsdorf Familie: verheiratet, zwei erwachsene Söhne Hobbys: Joggen, Radfahren, Lesen, Gartenarbeit, Besuch von Kulturveranstaltungen (Theater, Oper, Musicals)

Am liebsten wäre dem Saalsdorfer jemand, der wie er selbst fest in der Samtgemeinde verwurzelt ist. Seine eigenen Wurzeln sitzen sehr tief: Seit Generationen leben Frickes in und rund um Saalsdorf. Als Kind besuchte er die Dorfschule – vier Klassen in einem Raum. Seine Frau Heike ist gelernte Einzelhandelskauffrau leitete selbst einen Markt, schulte später auf Altenpflege um und arbeitet jetzt als Vertretungskraft in einer Kita. „Als unsere beiden Söhne noch klein waren, hatte ich Gott sei Dank etwas mehr Zeit für die Familie als jetzt und war immer da, wenn ich gebraucht wurde“, sagt Fricke rückblickend.

Zuhause in Saalsdorf: Ende der 1980er Jahre baute Rüdiger Fricke gemeinsam mit seiner Ehefrau das Eigenheim im Heimatdorf. Quelle: Boris Baschin

Er begann seine eigene berufliche Laufbahn als Verwaltungsangestellter – „damals waren wir noch Lehrlinge“ – legte später die Prüfung für den gehobenen Dienst ab und besuchte Fortbildungen für betriebswirtschaftliches Denken. „Die Finanzen sind mir ganz wichtig“, betont er. Dabei war Mathe alles andere als sein Lieblingsfach, viel mehr interessierte er sich für Sport, Geschichte und Geografie.

„Jeder meiner Vorfahren musste in irgendeinen Krieg ziehen und wenn die Zonengrenze nur ein wenig anders verlaufen wäre, wäre auch ich im Blauhemd der FdJ herumgelaufen“, sagt Fricke, „das sind Sachen, die mich sehr interessieren.“ Er sei sehr dankbar für den in Deutschland herrschenden Frieden und die grundsätzliche soziale Sicherheit, „auch wenn es selbst bei uns Armut gibt“. Als Samtgemeindebürgermeister möchte er auch dafür sorgen, dass dieses System vor Ort funktioniert. Und er wünscht sich dafür eine möglichst breite Unterstützung. „Wenn man als amtierender Bürgermeister nur 30 Prozent der Stimmen bekommen würde, müsste man sich auch als einziger Kandidat hinterfragen...“

Von Andrea Müller-Kudelka