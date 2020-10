Velpke: Neue Streuobstwiese für Wanderer, Insekten und SPD-Mitglieder

Velpke

Die ehemaligen Kleingarten-Parzellen nahe des Sägewerks in Velpke haben sich seit Mai verändert: Sie verwandeln sich – mittlerweile sichtbar – in eine Streuobstwiese. Angelegt hat diese der SPD-Ortsverein Velpke, unterstützt von einem älteren Ehepaar.

Alte Obstsorten

15 verschiedene Obstbäume stehen auf dem Areal, das früher von drei Kleingärtnern beackert wurde. Vor allem alte Obstsorten sollen auf der Streuobstwiese neu aufblühen. Welche Pflanzen sie wählen und wie sie sie am besten pflegen sollten, erklärten den Politikern zwei alteingesessene Velpker mit gärtnerischer Erfahrung. Ein Gedanke dahinter ist, Insekten eine neue Nahrungsgrundlage zu bieten. SPD-Vorsitzender Holger Latzel erklärt: „Wir wollten ein Zeichen setzen und auch etwas schaffen, das für alle Bürger zugänglich ist.“

Auch Corona konnte den Plan nicht stoppen. Die SPD arbeitete in Kleingruppen seit Mai an der Verwirklichung. Neben den Obstbäumen entstand auch eine Hütte für Gartengeräte. Künftig soll die Streuobstwiese als Rastplatz für Wanderer oder Radfahrer dienen. „Wir haben uns vor der Realisierung natürlich bei der Gemeinde auch erst erkundigt, ob es Interessenten für die ehemaligen Kleingärten gibt“, so Latzel.

Ehrungen

Corona sorgte dafür, dass sogar die Ehrung langjähriger Mitglieder im September auf der neuen Streuobstwiese stattfand. Unter freiem Himmel fühlten sich auch etliche SPD-Senioren sicherer als in einem geschlossenen Raum und nahmen ihre Urkunden entgegen. Geehrt wurden Mark Kreutzberg (25 Jahre), Hilda Brantowski, Herbert Groenke, Joachim Krüger, Frank Schaerf, Rita Techen-Müller und Thomas Thiere (jeweils 40 Jahre) sowie Klaus Holtz, Jürgen Janczyk und Konrad Minge (jeweils 50 Jahre). Ihnen gratulierte auch der Landtagsabgeordnete Jörn Domeyer.

Thomas Nikiel-Bloch informierte die Anwesenden über die Entstehung der Anlage. Ein besonderer Dank ging an alle, die dabei durch ihr Engagement oder Spenden geholfen hatten.

