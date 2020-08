Wahrstedt

Dennis Pardun (41) ist sauer. Der Grund: Gerade erst hat er seinen Keller nach dem Hochwasser Mitte Juni renovieren lassen, schon musste er zum zweiten Mal den Teppichboden im Keller seines Hauses im Amselweg rausreißen. Denn: Schon wieder war der Boden feucht. Die verstopfte Abwasser-Hauptleitung in der Stendaler Straße sei die Ursache, so Pardun. Vergangene Woche habe sich das Schmutzwasser in seine Hausleitung zurückgestaut. Besonders ärgerlich: Einen Tag vorher hatten die Maler ihre Arbeit im Keller beendet. Der neue verlegte Teppichboden habe nach dem Wasserschaden nach Fäkalien gestunken, berichtet der Hausbesitzer der WAZ.

Hausbesitzer: Der Schaden beläuft sich auf 10 000 Euro

Doch zurück zum Anfang: Mitte Juni hatte der Starkregen dem Hausbesitzer zugesetzt. In Velpke hatte ein Unwetter für mehrere vollgelaufene Keller gesorgt. Die Feuerwehr rückte etliche Male aus: 18 Einsätze waren es allein in einer Nacht. Und bei der Wolfsburger Berufsfeuerwehr konnten nicht alle Anrufe entgegen genommen werden. Im Keller von Pardun verlegte nach dem Wasserschaden eine Fachfirma in drei Räumen neuen Teppichboden, die Wände wurden tapeziert und gestrichen. „Das alles hat rund 10 000 Euro gekostet“, sagt Pardun. Seine Versicherung trägt die Kosten – in diesem Fall.

Doch im zweiten Schadensfall sehe die ganze Sache anders aus: „Ich bleibe auf den Kosten sitzen. Ich wäre sonst aus der Versicherung rausgeflogen“, berichtet er. Pardun vermutet, dass das Hauptrohr für das Schmutzwasser in der Stendaler Straße verstopft war. Das Schmutzwasser habe sich in sein Haus zurück gestaut.

Teppichboden raus: Zwei Mal war der Keller von Dennis Pardun unter Wasser. Quelle: Privat

Ist eine verstopfte Pumpe die Ursache?

Der Hausbesitzer wundert sich: „Mit der Hauptleitung und der Pumpe im Dorf kann etwas nicht stimmen“, sagt er. In den vergangenen zehn Jahren seien immer mehr Häuser an die Schmutzwasser-Leitung angeschlossen worden. Der Wahrstedter geht davon aus, dass die Kanalisation nun überlastet sei. Er fragte beim Wasserverband Vorsfelde und Umgebung – der auch für die Leitungen in Velpke zuständig ist- nach. Ihm sei mitgeteilt worden, dass der Wasserverband bis zur Oberkante der Bordsteine rückstauen dürfe.

Wasserverband : Kapazität der Pumpe reicht aus

So schildert der Wasserverband Vorsfelde und Umgebung auf Nachfrage der WAZ den Fall: Bei Starkregen-Ereignissen wie am 13. Juni könne das Wasser unterirdisch in den großen Mengen nicht mehr abgeleitet werden. Dann steige es in den Schacht. „Der Kunde liegt falsch, denn er muss sich gegen den Rückstau absichern“, sagt Andreas Vogel, Technischer Leiter des Wasserverbandes.

Und im zweiten Fall, der vermeintlich verstopften Schmutzwasserleitung: “Das kann ich weder bestätigen, noch dementieren“, so Vogel. In jedem Falle sei jedoch die Kapazität der Pumpe und der Hauptleitung für die angeschlossenen Häuser ausreichend. Mit dem Kunden sei der Wasserverband im Gespräch.

Von Nina Schacht