Velpke: Corona-Schnelltest-Drive-In am Schützenhaus eröffnet

Velpke

Bequemer geht’s nicht: Die Braunschweiger Blome & Pillardy Event GmbH hat am Samstag am Velpker Schützenhaus einen Corona-Schnelltest-Drive-In eröffnet. Ab sofort können Interessierte – nach kurzer Online-Anmeldung – mit Auto, Motorrad oder Fahrrad vorfahren, sich testen lassen und weiterfahren. Nach 15 bis 20 Minuten kommt das Testergebnis per E-Mail.

Berufspendler können sich auf dem Weg zur Arbeit kurz testen lassen

Die Braunschweiger Event-Agentur hat bereits Test-Drive-Ins in Hemstedt, Braunschweig und Peine eröffnet. „Auch die Eröffnung des Drive-In-Konzeptes in Velpke ist wichtig“, betont Mitarbeiter Felix Walzog. „Nicht nur für die Bürger der Samtgemeinde Velpke. Sondern etwa auch für diejenigen, die sich als Berufspendler auf dem Weg nach Wolfsburg befinden.“ Schon bevor man seinen Arbeitsplatz in der VW-Stadt erreicht habe, bekomme man sein Testergebnis als Mail zugeschickt. „Man weiß vor Arbeitsbeginn, ob man negativ oder positiv getestet wurde“, so Walzog.

Corona-Schnelltestzentrum: Klaus und Ingrid Kruse ließen sich testen. Quelle: Boris Baschin

In der Praxis heißt das: Ist das Testergebnis negativ, kann man ganz normal arbeiten. Bei einem positiven Testergebnis wird automatisch das zuständige Gesundheitsamt informiert – und man selbst sollte schnellstmöglich zum Arzt fahren und einen PCR-Test machen. „Laut niedersächsischer Testverordnung stehen jeden Bürger mindestens ein kostenfreier Test pro Woche zu“, betont Walzog. „Es gibt aber keine Obergrenze – man kann sich auch täglich schnelltesten lassen.“ Kostenlos natürlich, denn: „Die Kosten rechnen wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab.“

Zur Galerie Auf dem Velpker Schützenplatz hat am Samstag ein Corona-Schnelltest-Drive-In eröffnet.

Schon vor der Eröffnung standen die Interessierten Schlange

Schon kurz bevor der Test-Drive-In am Velpker Schützenhaus seinen Zelttüren öffnete, standen eine ganze Reihe von Fahrzeugen auf dem Platz: Den allerersten Termin hatten die Velpker Ingrid und Klaus Kruse ergattert. „Wir lassen uns hier testen, weil wir nicht stundenlang beim Hausarzt rumsitzen wollen“, betonte Klaus Kruse schmunzelnd. Die Tests wurden unter der medizinischen Aufsicht von Natalie Schierding (N.E.S.T.-Akademie) durchgeführt. Und sie fragte die Getesteten gezielt, ob sie kurz vor dem Test Kaffee oder Cola getrunken oder geraucht haben. Warum? „Das kann das Ergebnis verfälschen – dann ist ein Nasenabstrich sicherer als ein Rachenabstrich.“

Mit dem ersten Testtag in Velpke ist Felix Walzog zufrieden: „Wir über 60 Leute getestet und hatten kein einziges positives Testergebnis.“ Insgesamt könne man bis zu 30 Tests pro Stunde verwirklichen. Geöffnet ist der Corona-Schnelltest-Drive-In ab sofort montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Infos und Online-Buchungen unter www.schnelltest-velpke.de.

Von Carsten Bischof