Bürgermeister Rüdiger Fricke: „Die Kita-Plätze reichen nicht aus“

Velpke

In der Samtgemeinde Velpke wurde in 2019 einiges auf den Weg gebracht: der Radweg Meinkot-Velpke wurde eingeweiht, die Kindertagesstätte Lummerland wurde eingeweiht und die Politik gab den Startschuss für die Sanierung der Velpker Sportanlage. Und in 2020 geht es unter anderem mit einem Neubau für eine Allgemeinmedizinerin in Velpke und der Sanierung des Flüchtlingswohnheims weiter. Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke blickt im Gespräch mit der WAZ in die Zukunft.

Herr Fricke, welche Projekte lagen Ihnen besonders am Herzen, die in 2019 umgesetzt wurden?

Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Trägerschaft der Kindertagesstätten auf die Samtgemeinde übertragen haben. In Schulen und Kitas arbeiten rund 355 Mitarbeiter, davon sind 130 Mitarbeiter alleine in den Kitas jetzt bei einem Arbeitgeber beschäftigt. Auch die Fertigstellung der Feuerwehrgerätehäuser in Groß Twülpstedt und Wahrstedt hatte oberste Priorität. Gut ist auch, dass wir den Schulausbau in Danndorf auf den Weg gebracht haben.

Rückblick ins Jahr 2019 – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Zwei neue Gerätehäuser wurden für die Feuerwehr gebaut, eine Bürgerinitiative gründet sich gegen die Straßenausbaubeiträge und die Kita Zwergenhöhle in Grafhorst wurde erweitert.

Sie sprachen gerade die Grundschule in Danndorf an. Auch die Grundschule in Groß Twülpstedt soll saniert werden – für 2,75 Millionen. In Velpke startet das Projekt "Sportanlage". Welche weiteren Gebäude stehen für 2020 auf der Sanierungs-Liste? Was geschieht beispielsweise mit dem Flüchtlingsheim?

Die Sanierung des Flüchtlingsheims, das ja auch als Obdachlosenunterkunft genutzt wird, beginnt in diesem Jahr. Die Innenräume des Hauses werden komplett saniert, notwendig sind vor allem neue sanitäre Anlagen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Für den Sportplatz in Velpke beginnen wir in diesem Jahr mit der Detailplanung. Baubeginn ist im Jahr 2021. Für den zweiten Bauabschnitt im Jahr 2023 wollen wir noch prüfen, ob Zuschüsse möglich sind. Auch für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Groß Twülpstedt geht es jetzt in die Detailplanung. Baubeginn ist hier im Jahr 2021.

Die Straße "Am Brande" in Danndorf soll ausgebaut werden. Gegen die Straßenausbaubeiträge (Strabs) protestiert eine Bürgerinitiative. Der Bau-Ausschuss vertagte die Entscheidung, der Ausbau soll sich verzögern. Wie realistisch ist es, dass die Strabs in der Samtgemeinde Velpke abgeschafft werden? Welche weiteren Straßen sollen noch ausgebaut werden?

Ich vermute, dass die Straßenausbaubeiträge erstmal bestehen bleiben –zumindest in dieser Legislaturperiode. In der Samtgemeinde gibt es fünf verschiedene Satzungen zu den Straßenausbaubeiträgen. Wären wir eine Einheitsgemeinde, dann wäre ich persönlich dafür, diese abzuschaffen. Doch das ist ein schwieriges Thema: denn auch in Niedersachsen gibt es unterschiedliche Prozentzahlen, die bei der Berechnung herangezogen werden. Ich denke, dass die Straßen in der Samtgemeinde von einem Fachbüro untersucht werden sollten. Dass Gemeinden im Moment noch kurzfristig ihre Straßen ausbauen lassen, halte ich für eher unwahrscheinlich.

Wie steht es in der Zukunft um die Rad- und Wanderwege? Werden in 2020 Wege saniert?

Eigentlich ist die Samtgemeinde für Rad- und Wanderwege nicht zuständig, da diese meist an Land- oder Bundesstraßen liegen. Für innerörtliche Radwege und Wege in der Feldmark wird in Velpke eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Eine Idee ist, den Radweg Meinkot-Velpke bis zur Oebisfelder Straße zu verlängern.

Der Erweiterungstrakt der Kita Zwergenhöhle in Grafhorst wurde eröffnet. In Bahrdorf soll ein Kita-Neubau für mehr Kita-Plätze sorgen. Doch reichen diese Bauvorhaben aus, um den Bedarf an Kita-Plätzen zu decken? Was ist in 2020 geplant?

Die Kita-Plätze reichen derzeit nicht aus. In diesem Jahr ist die Eröffnung von zwei neuen Kita-Gruppen, in der Carl-Friedrich-Gaußschule geplant, sie sind angegliedert an die Kita Lummerland. Zudem wird eine weitere Kita in Bahrdorf gebaut. Im Dezember 2019 wurde dafür der Grundsatzbeschluss gefasst. Für das Jahr 2021 ist ein weiterer Waldkindergarten mit einer Gruppe angedacht. Unser Ziel ist auch, die Zahlen der Kinder in den Gruppen zu entspannen, denn diese sind knüppeldicke voll. Schön wäre, wenn in jeder Gruppe maximal 20 Kinder betreut werden.

...und bleiben die Beiträge für Krippenkinder in 2020 stabil? Oder müssen Eltern mit Erhöhungen rechnen?

Ja, die Beiträge bleiben für die Jahre 2020 und 2021 stabil.

Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung aus? In Danndorf oder Velpke ist ein Ärztehaus im Gespräch. Wie laufen die Vorbereitungen?

Ein Ärztehaus ist noch immer im Gespräch, wir verfolgen das Thema weiter. Aber dafür bräuchten wir auch Fachärzte. Ich habe mit Medizinern aus Velpke gesprochen, sie haben Eigentum oder möchten ihre Praxen nicht aufgeben. Letztlich entscheidet ja auch die Kassenärztliche Vereinigung über die Niederlassungen. Die gute Nachricht: es wird einen Allgemeinmedizinerin in einen Neubau nach Velpke kommen. Genaueres kann ich dazu aber noch nicht sagen. Aber für Velpke ist eine zusätzliche Praxis für Allgemeinmedizin wie ein Sechser im Lotto. Außerdem laufen Gespräche mit einem Kinderarzt, vielleicht können wir stundenweise eine Sprechzeit anbieten.

Seit Dezember 2018 ist eine neue Klimaschutzmanagerin im Amt. Was wurde bisher erreicht? Welche Ideen gibt es für die Zukunft?

Das Wichtigste ist, den Klimaschutz immer wieder in das Bewusstsein zu rücken. Die Hausmeister in unseren Einrichtungen werden dafür sensibilisiert. Auf dem Parkplatz am Velpker Rathaus wurde eine E-Ladesäule eingerichtet.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht