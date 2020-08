Velpke

Wildwest in Velpke: In der Nacht zu Montag ging der Polizei ein Autodieb in die Fänge – nachdem sich der 41-Jährige eine kurze Verfolgungsjagd im gestohlenen Audi mit der Polizei lieferte. Er bretterte mit seiner Beute allerdings in eine Baustelle, ließ den Wagen dort stehen und flüchtete zu Fuß. Allerdings verfolgten die Polizisten den Ganoven und stellten ihn. Wie sich später herausstellte, kommt der Mann wohl für weitere Auto-Diebstähle in Frage. Es wurde Haftbefehl erlassen.

In der Nacht zu Montag um 2.50 Uhr knackte der 41 Jahre alte Mann aus Osteuropa den 30 000 Euro teuren Audi A6 Avant, der vor dem Wohnhaus der Eigentümer in der Fichtestraße parkte. Das Motorengeräusch weckte die Besitzer und sie sahen dann noch wie ihr eigenes Auto davon fuhr. Sofort verständigten sie die Polizei.

Flüchtiger Autodieb: Auf die Haltezeichen der Polizei reagierte der Mann nicht

Und dann ging alles ganz schnell: Noch während die Eigentümer mit der Polizei in Kontakt waren und den Sachverhalt erklärten, fiel der gestohlene Audi Zivilfahndern der Polizei auf, als sich der Wagen an einer Tankstelle an der Helmstedter Straße in Vorsfelde befand. An dem Auto waren mittlerweile falsche Kennzeichen angebracht. Die Beamten wendeten ihre Fahrzeug und wollten den PKW kontrollieren, der in diesem Moment das Tankstellengelände verließ und auf die Helmstedter Straße Richtung neue B 188/ Danndorf fuhr.

Auf die Haltezeichen der Polizei reagierte der Mann am Steuer nicht – im Gegenteil: Er trat die Flucht nach vorne an. Er steuerte den Audi über den Kreisel an der Helmstedter Straße und landete direkt in einem Baustellenbereich. Hier setze er mit dem Audi auf und versuchte zu Fuß zu flüchten. „Er wurde jedoch von den Kommissaren gestellt und vorläufig festgenommen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Im Wald bei Danndorf entdeckten die Ermittler einen weiteren Audi

Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass in der Nacht vom 2. auf den 3. August zwischen 23.30 Uhr und 6.45 Uhr in der Straße Am schwarzen Berg ebenfalls ein Audi A4 entwendet wurde. Figge: „Ferner wurde in einem Waldstück bei Danndorf ein weiterer Audi aufgefunden, der zuvor in der Straße Sonnenblumenweg entwendet wurde.“ Der Festgenommene verweigert in allen Fällen die Aussage.

Die Beamten gehen in allen Fällen von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens ein weiterer Täter zur Tatbegehung in Betracht kommt. Von daher suchen die Beamten Zeugen, denen Personen zu den fraglichen Zeiten in den Straßen Fichteweg und Am schwarzen Berg in Velpke, bzw. Sonnenblumenweg in Danndorf aufgefallen sind.

Hinweise an die Polizei in Helmstedt unter Tel. 05351/521-0.

