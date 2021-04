Unfall in Wahrstedt: Teleskoplader und Hochsitz landen im Katharinenbach

Wahrstedt

Kurioser Feuerwehreinsatz am Sonntagvormittag in Wahrstedt: Der Fahrer eines Teleskopladers (Kran) wollte an einem Feldweg an der Stendaler Straße einen Hochsitz versetzen. Dabei kam er zu dicht an die unbefestigte Böschung und kippte kopfüber in den Katharinenbach. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wahrstedt: Der Teleskoplader fand auf der Böschung keinen Halt und rutschte in den Katharinenbach. Quelle: Feuerwehr Velpke

Alarmiert wurde die Feuerwehr aus Wahrstedt um 10.12 Uhr: Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, lagen der Teleskoplader und der Hochsitz im Graben. Der Fahrer habe sich mit einem Sprung aus der Fahrerkabine retten können, berichtet Mirko Wogatzki, Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke. Das Problem seien die auslaufenden Betriebsstoffe gewesen.

Die Wahrstedter Feuerwehr habe deshalb eine Ölsperre im Katharinenbach aufgebaut und die Flüssigkeiten anschließend gebunden. Sie rief einen Gerätewagen aus Velpke und einen Schwerlastkran aus Isenbüttel zu Hilfe – der hob den Teleskoplader samt Hochsitz aus dem Katharinenbach. Auch Polizei und Untere Wasserbehörde waren vor Ort.

