Unfall in Velpke: Motorradfahrer schwer verletzt

Velpke

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer aus Wolfsburg wurde bei einem Unfall in Velpke am Donnerstagabend schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer den jungen Mann beim Anfahren in der Straße Zum Schützenhaus übersehen. Der 17-Jährige sei außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad gewesen.

Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen wollte gegen 18.50 Uhr ein 54 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem silber-metallic-farbenen Renault Megane starten und vom rechten Fahrbahnrand wenden. Dabei übersah der Autofahrer den Motorradfahrer, der mit seiner KTM 690 SMC R die Straße Zum Schützenhaus aus Richtung Sägemühlenweg kommend befuhr.

Anzeige

Lesen Sie auch: Überfall in Wolfsburg: Opfer wehrt sich und schlägt Räuber in die Flucht

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der 17-Jährige fuhr ungebremst gegen den linken Kotflügel des Renault und kam etwa 15 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei zog sich der junge Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gebracht. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 8000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Velpke war mit 14 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und die Unfallstelle zu reinigen.

Von der Redaktion