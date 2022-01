Wolfsburg

Das ist ziemlich rücksichtslos: In Lehre hat eine noch unbekannte Autofahrerin einen 60 Jahre alten Mann im Rollstuhl gerammt – und ist einfach weitergefahren ohne sich, um das Opfer zu kümmern. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Braunschweig gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 13-10 Uhr in Höhe des Aldi-Marktes. Der Rollstuhlfahrer war zunächst auf dem westlichen Geh- und Radweg der Berliner Straße von Wendhausen nach Lehre unterwegs. In Höhe der Parkplatzausfahrt des Supermarktes hielt er an, um nach links auf den Parkplatz abzubiegen.

Nach dem Unfall hielt die Unbekannte mehrere hundert Meter weiter – und begutachtete den Schaden an ihrem T-Roc

Genau in diesem Moment fuhr eine bisher unbekannte Frau mit ihrem T-Roc vom Parkplatz und bog nach rechts auf die L 295 in Richtung Braunschweig ab. Dabei rammte sie mit den Rollstuhlfahrer. Die Unbekannte allerdings setzte ihr Fahrt fort – obwohl sie den Zusammenstoß durchaus registriert haben muss. Zum einen haben Zeugen die Frau auf den Unfall hingewiesen, zum anderen sahen Zeugen wie sie nur wenige hundert Meter weiter in Höhe eines Gasthauses anhielt und den Schaden an ihrem Wagen mit Wolfsburger Kennzeichen begutachtete... Die etwa 60 Jahre alte Frau soll 165 bis 170 Zentimeter groß sein und eine kräftige Statur haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lehre unter Telefon 05308/990930 zu melden.

