Lehre

Ein betrunkener Autofahrer (23) rasierte in Lehre einen Hydranten – und setzte so die Alte Berliner Straße unter Wasser. Neben dem zerstörten Hydranten rammte er auch ein Straßenschild und einen Gartenzaun. Der junge Mann hatte laut Alcotest 1,71 Promille.

Der Unfall ereignete sich in der nacht zu Sonntag gegen 0.13 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand befuhr der 23-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem Audi A6 Avant die Alte Berliner Straße aus Richtung Wolfsburger Straße in Richtung L 295. In einer leichten Linkskurve, kurz hinter der Einmündung der Straße Am Alpersberg, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Lehre: Hydrant wurde aus der Verankerung gerissen

Zunächst rammte er einen Hydranten, der aus der Verankerung gerissen wurde. Sofort trat Wasser aus, binnen weniger Minuten stand die Straße komplett unter Wasser. Danach fuhr er auch noch gegen ein Straßenschild, dass durch die Wucht abknickt. Letztendlich blieb der junge Mann mit seinem Audi im Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks stehen.

Auch ein Straßenschild fiel dem betrunkenen Audi-Fahrer zum Opfer. Sein Wagen war nach der Alkoholfahrt übrigens schrott... Quelle: Polizei Wolfsburg

Nach den Zusammenstößen war der Audi schrott und musste abgeschleppt werden, Der Fahrer blieb unverletzt. Der örtliche Wasserverband musste alarmiert werden, damit er die Leitungen abstellen konnte. Insgesamt dürfte ein Schaden von mindestens 15 000 Euro entstanden sein, schätz die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zeigte sich, dass der junge Mann stark nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte schnell Klarheit: 1,71 Promille. Daraufhin wurde dem 23-Jährigen durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

