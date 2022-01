Unfall bei Velpke: 54-Jährige durch Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Velpke/Meinkot

Am Mittwochnachmittag sind auf auf der Landesstraße 647 zwischen Meinkot und Velpke ein Mercedes und ein VW Polo frontal zusammengestoßen. Eine 54-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, die weiteren Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon. Die Straße war für die Aufräumarbeiten vorübergehend voll gesperrt.

Gegen 16.15 Uhr fuhr die 55-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito in Begleitung eines 22-jährigen Beifahrers auf der L 647 von Meinkot in Richtung Velpke. „Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin in einer Linkskurve von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit der ihr entgegenkommenden Polo-Fahrerin“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Polo in einen Graben neben der Straße.

Ersthelfer und der Rettungsdienst befreiten die Frau

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke stellten unter anderem den Brandschutz sicher: „Die Fahrerin des Polos konnte zügig durch den Rettungsdienst und zahlreiche Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden“, sagt Feuerwehrsprecher Mirko Wogatzki.

Die 54-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, ein Rettungswagen fuhr sie nach Helmstedt in die Klinik. Die Insassen des Mercedes Vito trugen bei dem Zusammenstoß lediglich leichte Verletzungen davon und konnten nach medizinischer Behandlung in der Klinik entlassen werden.

Stark beschädigt: Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte den Polo in den Straßengraben. Quelle: Feuerwehr Velpke

Die beteiligten Fahrzeuge fahren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle

Die L 647 war für die Aufräumarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Feuerwehr half laut Wogatzki dabei, den Bereich rund um die Unfallstelle nach Einbruch der Dunkelheit für einen Gutachter auszuleuchten. „Später kam noch eine Drohne zum Einsatz“, berichtet der Sprecher. Gegen 20.20 Uhr war auch für die Feuerwehr der Einsatz beendet.

Von der Redaktion