Bahrdorf

Aus ungeklärter Ursache ist am Montag eine Person mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 62 zwischen Mackendorf und Bahrdorf von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer prallte mit seinem Auto seitlich gegen einen Baum. Das teilt Andreas Meißner, Sprecher der Kreisfeuerwehr Nord mit. Der Notruf ging um kurz nach 12 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Die Person war bei Ankunft der Feuerwehr im Fahrzeug eingeklemmt. Die Helfer alarmierten umgehend weitere Rettungskräfte. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person noch im Fahrzeug. Zur Rettung musste das Dach vom Fahrzeug mittels Schere und Spreizer getrennt werden. Rettungsdienst und Feuerwehr befreiten den Verunglückten mit Hilfe eines sogenannten Spinebord schonend aus dem Fahrzeug. Er wurde nach Helmstedt ins Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Unfall bei Bahrdorf: Eine Person prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Quelle: Andreas Meißner/ Feuerwehr

Autofahrer missachten Absperrung der Feuerwehr

Während der Rettungsmaßnahmen war die Straße von der Feuerwehr mit Verkehrsleitkegeln und einem großen Warndreieck voll gesperrt. Dennoch missachteten mehrere Fahrer die Absperrung und standen mit ihrem Fahrzeug in der Einsatzstelle. Die Feuerwehr appelliert deshalb an die Vernunft der Autofahrer, sich an Absperrungen zu halten, um die Einsatzkräfte und sich selbst nicht zu gefährden.

Diese Feuerwehren waren im Einsatz: Bahrdorf, Mackendorf und Rümmer, sowie der Rettungswagen aus Velpke und ein Notarzt aus Helmstedt. Ebenso waren der der Gemeindebrandmeister Velpke mit seinem Stellvertreter und der Polizei aus Velpke am Unfallort.

