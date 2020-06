LKW-Unfall auf der A 2: Feuerwehr Lehre pumpt Diesel ab

Die Gemeindefeuerwehr Lehre rückte am Montag zu einem Unfall auf der A 2 aus: Ein LKW war auf einen zweiten Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer verletzte sich leicht, am LKW entstand ein größerer Schaden. Und: Die Autobahn musste am frühen Morgen gesperrt, es kam zum langen Stau.