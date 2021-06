Velpke

Tödlicher Unfall auf der Oebisfelder Straße bei Velpke: Die Fahrerin eines Tourans hat am Freitagmittag beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der 29-Jährige von seiner Suzuki geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Motorradfahrer kann den Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Die Autofahrerin aus Wahrstedt fuhr um 12.49 Uhr mit ihrem Touran aus Wahrstedt kommend die Oebisfelder Straße in Richtung Velpke. In Höhe des Ortseingangsschildes wollte die 57-Jährige nach links in Richtung des Friedhofs abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wagen. „Der 29-Jährige wurde von seinem Krad geschleudert und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Beide Fahrzeuge fangen Feuer und brennen aus

Bei dem Zusammenstoß fingen beide Fahrzeuge Feuer und brannten vollständig aus. Die Touran-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Zur genauen Klärung des Unfallherganges untersuchte ein Sachverständiger die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Oebisfelder Straße in beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt.

