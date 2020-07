Lehre

In der Hand eine Grillzange: So macht sich Björn Allmers auf den Weg. Er sammelt achtlos weggeworfene Zigarettenstummel ein. Rund 400 pro Monat sind. Um Gutes für die Umwelt zu tun, dazu brauchen Menschen wie Björn Allmers, keine gemeindliche Umweltwoche lobt Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Regelmäßig durchstreife Allmers die Feldwege aber auch die innerörtlichen Straßen in der Ortschaft Lehre und befreie diese von Kippenresten.

Umweltaktivist: Zigarettenreste sind für Tiere gefährlich

„Es ist einfach traurig, wie gedankenlos einige Mitmenschen die Umwelt verschmutzen“, sagt Allmers. Der 63-Jährigen betont, dass die Kippenreste toxisch und nicht nur für Tiere gefährlich seien. Die Giftnotrufzentrale der Bundeshauptstadt befasse sich rund 250 Mal im Jahr mit der Vergiftung von Kindern durch Verschlucken von ganzen Zigaretten oder Kippen. Nikotin sei nach Medikamenten die häufigste Ursache einer Vergiftung im Kleinkindalter.

Und auch weltweit sind Zigarettenstummel ein großes Problem, sie sind das häufigste Abfallprodukt, wie die Gemeinde mitteilt. Laut Weltgesundheitsorganisation ( WHO) würden jährlich rund 5,6 Billionen Zigaretten pro Jahr geraucht. Die WHO nehme an, dass zwei Drittel davon auf dem Boden landen. Demnach werde die Umwelt weltweit mit 340 000 bis 680 000 Tonnen nicht ordnungsgemäß entsorgten Kippenresten verschmutzt.

Allmers hofft auf Unterstützung

„Vielleicht finde ich Nachahmer, die einfach auch mal zur Seite schauen und Verunreinigungen aufnehmen. Die passende Tüte habe ich immer dabei und nach Rücksprache mit der Gemeinde Lehre kann ich diesen Müll ganz einfach in den Mülleimern an den Feldwegen entsorgen“, so Allmers.

Gemeindebürgermeister: Größere Müllmengen über App melden

Busch freut sich über den Einsatz und betont: „Solche Menschen zu unterstützen macht Spaß und gibt Hoffnung, dass das ‚Wir‘ und nicht nur das ‚Ich‘ zählt.“ Vor dem Hintergrund, dass die Umweltwoche in diesem Jahr ausgefallen sei, wäre es wichtig, dass auch in der Zeit dazwischen gesammelt wird. Wer helfen möchte, könne dies unbürokratisch tun. Kleinerer Müll lasse sich problemlos in den gemeindlichen Mülleimern entsorgen. Größere Mengen oder gar Sperrmüll in der freien Landschaft könne über die Meldoo-App an die Gemeinde oder direkt an den Landkreis Helmstedt unter abfallberatung@landkreis-helmstedt.de gemeldet werden.

