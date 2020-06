Umfrage zur Dorfentwicklung: Wie zufrieden sind die Menschen in Lehre?

Wolfsburg

Wie steht die Gemeinde Lehre aktuell da? Was wünschen sich die Menschen in Lehre? Wie könnte die Entwicklung der Gemeinde aussehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit Mareike Müller. Die Studentin aus Lehre schreibt ihre Bachelorarbeit zum Thema „ Dorfentwicklung“ – und bittet hierfür auch die Menschen der Gemeinde um Unterstützung, wie Gemeindesprecherin Julia Carluccio mitteilt.

„Mein Stadt- und Regionalmanagement-Studium trifft genau meine Leidenschaft. Dorfentwicklung ist ein spannendes Thema, vor allem wenn es um die eigene Heimat geht“, so Mareike Müller in einer Mitteilung. Deshalb habe die Entscheidung schnell festgestanden, mit welchem Thema sie sich in ihrer Abschlussarbeit befassen möchte: Es ist die Entwicklung ihrer Heimatgemeinde Lehre. Im ersten Teil geht es dabei um eine Bestandsaufnahme der Dorfentwicklungsprogramme.

Anzeige

Wo gibt es noch Potenzial in Lehre?

Im zweiten Teil solle es dann aber auch etwas praktischer werden: Müller möchte mögliche Potenziale aufdecken und ein Dorfentwicklungsprogramm zusammenstellen, das Probleme lösen oder die Lebensqualität noch steigern könnte. Deshalb habe sie sich entschieden, sich direkt an Menschen in der Gemeinde zu wenden und erstellte eine Umfrage. In dieser könnten die Bürger ihre Lebensqualität bewerten und Wünsche äußern.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Studentin Mareike Müller hofft auf rege Beteiligung an der Umfrage

Ihr Ziel: Die Studentin möchte Projektideen erarbeiten von der die Gemeinde auch profitieren kann. „Auf jeden Fall werden wir die Ergebnisse gespannt verfolgen und in unsere künftige Planungen mit einbeziehen, vielleicht wäre eine Vorstellung der Ergebnisse im Zukunftsausschuss der Gemeinde machbar“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Deshalb hofft auch er, dass sich viele Menschen an der Befragung beteiligen. Schon jetzt sei die Resonanz riesig.

Wer sich beteiligen möchte, kann an der Umfrage unter diesem Link teilnehmen: https://www.umfrageonline.com/s/280502f.

Von der Redaktion