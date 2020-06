Typisierungsaktion: Velpker braucht dringend eine Stammzellspende

Typisieren lassen kann sich jeder Mensch, der gesund, zwischen 17 und 55 Jahre alt und noch nicht typisiert ist. In Zeiten der Corona-Pandemie setzt das Volkswagen Gesundheitswesen gemeinsam mit „ Wolfsburg hilft“ besonders auf die Typisierung per Brief. Das Testkit kann per mail@wolfsburg-hilft.de unter Angabe der Postanschrift bestellt werden. Das Kit kommt per Post direkt nach Hause. Eine genaue Anleitung liegt bei. Mit einem Stäbchen wird dann ein Abstrich von der Wangenschleimhaut im Mund gemacht. Anschließend wird das Kit wieder verpackt und zurückgeschickt. Außerdem gibt der Verein „Typisierungssets to go“ aus: am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 16 Uhr am Stand vor dem Edeka in Velkpke.