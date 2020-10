Essenrode

Aufatmen bei den Sportlern des Turn- und Sportvereins (TuS) Essenrode: Die Sporthalle kann wieder genutzt werden. Rund ein Jahr war sie geschlossen, auch für Schulen. Der Grund: Mängel an der Statik mussten behoben werden. Ein tragender Pfeiler hatte sich gesenkt. Das hatte die sofortige Sperrung der Halle zur Folge. Die Arbeiten hatten sich hingezogen, da für die Sanierung Fördergelder des Landes in Höhe von 150 000 Euro beantragt wurden, bis deren Zusage im September diesen Jahres ruhten die Sanierungsarbeiten.

Bürgermeister Andreas Busch bedankte sich bei den Menschen in Essenrode für die Geduld und die Verständnis, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt. Für den Verein war es eine schwierige Situation. Denn, etwa 30 bis 40 Mitglieder kündigten dem TuS auch aufgrund der gesperrten Turnhalle.

TuS-Vorsitzender: Viele Kinder und Jugendliche sind ausgetreten

„Ich bin überglücklich, dass die Halle wieder geöffnet ist“, sagt Götz Brendes, Vorsitzender des TuS. Aber, zwei Wermutstropfen habe die ganze Sache doch: Die Halle sei über ein Jahr geschlossen gewesen. Brendes hätte sich eine zügigere Sanierung gewünscht und viele Kinder und Jugendliche seien in der Zeit der Hallenschließung ausgetreten. Corona hätte den Hallenbetrieb zwar ohnehin eingeschränkt, aber nicht unmöglich gemacht. Ein Lob gibt es dennoch an Gemeinde: „Der 26.Oktober wurde als Datum der Wiedereröffnung eingehalten“, berichtet Brendes.

Doch nicht nur die Halle ist endlich zum Teil saniert, eine weitere positive Nachricht aus dem Verein ist der Zuwachs in der Fußballsparte: „Das hat uns positiv gestimmt“, sagt Marc Remus, stellvertretender Kassenwart des Vereins. Er hat die Mitgliederzahlen des Vereins im Auge. Zehn neue Mitglieder spielen bei der TuS nun Fußball, so dass eine dritte Herrenmannschaft gebildet wurde. „Wir leben Kameradschaft und fördern die sportliche Leistung“, begründet Remus die Neuzugänge.

Sanierungsstau : Das muss an der Turnhalle erneuert werden

Auch in den kommenden Jahren wird Turnhalle weiter saniert: Brandschutz, Duschen sowie die Erneuerung des Fußbodens und eine Dacherneuerung stehen auf dem Programm. Auch eine Dämmung der Halle ist geplant, wie die Gemeinde berichtet. „Die Halle hatte einen Sanierungsstau in den vergangenen 20 Jahren“, sagt Brendes. Im Eingangsbereich der Sporthalle sei der Boden „vollends hinüber“ und auch in Ecken der Turnhalle müsse der Belag saniert werden, wenn auch nicht dringlich. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Brendes hofft auf die Sommerferien. Denn, so müsste die Halle nicht wieder geschlossen werden.

Die Gymnastiktruppe der Senioren betreten als erste wieder die Sporthalle. Auch die Rückenschule, Aerobic, Tischtennis und Faustball soll unter Corona-Auflagen wieder in der Halle möglich sein. Das Mutter-Kind-Turnen findet derzeit noch nicht statt, so der Vorsitzende.

Von Nina Schacht