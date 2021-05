Ein Wäschetrockner war am Mittwochmorgen in der Ortschaft Essehof in Brand geraten und rief die Feuerwehren der Gemeinde Lehre auf den Plan. Anwohner hatten bereits damit begonnen, das Gerät zu löschen, als die Einsatzkräfte aus Essehof, Wendhausen, Essenrode und Lehre eintrafen und den Trockner ins Freie hievten.