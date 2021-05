Velpke

Tolles Geschenk für das DRK-Seniorenpflegeheim „Paul-Wilhelm-Kraul-Haus“ in Velpke: Eine Rikscha wurde an die Heimleitung übergeben. Damit können sich bei geeignetem Wetter jeweils zwei Bewohner des Pflegeheimes durch den Ort kutschieren lassen. „Da lerne ich meinen Heimatort mal aus einer ganz neuen Perspektive kennen“, freute sich Seniorin Edith Siemann (86). Und auch Hermann Rieke (84) war begeistert vom nagelneuen Gefährt: „Astrein – da möchte man gerne mitfahren.“

Gemeinde Velpke machte 5000 Euro für die Rikscha locker

Möglich gemacht hat die Anschaffung die Gemeinde Velpke. Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke, Gemeindebürgermeister Mark Kreutzberg und seine Stellvertreter Herbert Groenke und Roland Sahr sowie Vorstand Mark-Henry Spindler vom DRK-Kreisverband zeigten sich beeindruckt von dem schönen Geschenk. Der Gemeinderat hatte zugestimmt, 5000 Euro aus dem Etat dafür locker zu machen. 400 Euro steuerte das Pflegeheim selbst bei.

Lob gab es darüber hinaus für den eigentlichen Initiator Roland Sahr, der freimütig bekannte, dass man mit Freunden bei einem Bierchen über ein Geschenk für das Paul-Wilhelm-Kraus-Haus nachgedacht habe und durch „Aktion-Mensch“ den Weg zu einem niederländischen Hersteller solcher Rikschas gefunden habe. Rüdiger Fricke und Mark Kreutzberg würdigten in kleinen Grußworten dennoch das beharrliche Engagement des stellvertretenden Bürgermeisters Sahr, der mit viel Einsatz schließlich den Stammtisch-Gedanken in die Realität umgesetzt habe.

Freiwillige Helfer als Rikscha-Fahrer gesucht

Auch beim DRK ist man hellauf begeistert. Vorstand Spindler ließ sich gleich zu einer Probefahrt überreden und dankte allen Beteiligten für das großzügige Geschenk. Einrichtungsleiter Matthias Altmann wendet sich nun an interessierte Einwohner, die sich ebenfalls für das Pflegeheim engagieren möchten. „Wir rufen insbesondere jüngere Leute auf, sich als Rikscha-Fahrer zur Verfügung zu stellen“, sagte Altmann. Zu tun gäbe es voraussichtlich eine Menge: Immerhin werden im Heim im Mittelweg gegenwärtig 81 Bewohnerinnen und Bewohner betreut, sicher seien viele interessiert an einer Rundfahrt durch Velpke. Darüber hinaus bestehe in Zukunft die Möglichkeit, die Rikscha zu mieten. „Vielleicht als Überraschung für ein Goldenes oder Diamantenes Jubelpaar oder ein Geburtstagskind“, so die Ideen des Einrichtungsleiters.

Ehrenamtliche Helfer gesucht Das Velpker DRK-Senioren-Pflegeheim sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer: Wer bereit ist, Senioren und Seniorinnen auf der neuen Rikscha durch den Ort zu kutschieren, ist dazu herzlich aufgerufen. Anmeldungen sind möglich über Telefon 05364/9489-0, oder per Email: seniorenpflegeheim.pwkh@drk-kv.de

Am meisten zu tun hatte beim feierlichen Übergabetag allerdings Haustechniker Dennis Dube, der immer wieder mit neuen Passagieren eine Proberunde drehte. Für ihn jedoch absolut kein Problem. „Mit ein bisschen Übung bekommt man das Gefährt bestens in den Griff“, sagte er anerkennend. Der

Elektrozusatzantrieb sorge ferner dafür, dass sich die Belastung für den Radler hinter der doppelsitzigen Kabine durchaus in Grenzen hielte.

Von Burkhard Heuer