Tolle Aktion: Grafhorster Feuerwehr beschenkt Kinder

Grafhorst

Einen Lkw voll mit Geschenken brachte die Grafhorster Feuerwehr am vierten Advent zur Helmstedter Tafel. Aber auch für die Verpflegung hatten die Brandschützer mit Geflügelbratwurst, Brötchen und selbst gebackenen Keksen gesorgt. Jeder Besucher der Tafel konnte beherzt zugreifen.

Anfang Dezember fand eine Spendenaktion im Feuerwehrgerätehaus in Grafhorst statt. Nicht mehr benötigte Kleidung und Spielsachen die noch in einem guten Zustand waren, konnten hier abgegeben werden. Für die Spender hielt die Feuerwehr Grafhorst auch einen kostenlosen Imbiss bereit.

70 Kartons mit Bekleidung gespendet

„Die Spendenbereitschaft aus Grafhorst und Umgebung war enorm, mit so viel hätten wir nicht gerechnet“, waren sich die Initiatoren Sascha Höft und Carsten Springer einig. Insgesamt 70 Kartons mit Kleidung und 40 Kartons mit Spielen und Bücher kamen zusammen. In den folgenden beiden Wochen wurden die gespendeten Sachen gesichtet, altersgerecht sortiert und als Geschenke verpackt.

Insgesamt 150 Kinder konnten Weihnachten mit einem Geschenk, einer Tüte selbst gebackener Kekse und einem Schokoladenweihnachtsmann feiern. In diese vielen glücklichen Kinderaugen zu sehen und diese Freude der Kinder bei der Geschenkübergabe zu erleben, trieb so manches Mal auch den Feuerwehrleuten ein paar Tränen der Rührung in die Augen.

Dankeschön an Unterstützer

„Es war zwar eine Menge Arbeit, aber die glücklichen Kinder erleben zu dürfen, ist das größte und lässt einen die Arbeit vergessen“, sind sich die Feuerwehrleute einig. Bedanken möchte sich die Feuerwehr Grafhorst für die Unterstützung bei Tobias Schierding und Torben Mende von der Kreisfeuerwehr Helmstedt sowie den Unternehmen, die die Aktion unterstützt haben.

Von Robert Stockamp