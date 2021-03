Tödlicher Unfall bei Grafhorst: Ermittlungen dauern an

Grafhorst/Rühen

Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall auf der B244 zwischen Grafhorst und Rühen dauern an. Beim Zusammenprall zwischen einem Pick-up und einem Lastwagen waren am 22. Februar zwei Gifhorner ums Leben gekommen.

Die Polizei will den Fall nach Ostern an die Staatsanwaltschaft übergeben

„Es finden noch Vernehmungen statt“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Nach Ostern will die Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft Braunschweig übergeben. An der Klärung der Unfallursache ist von Beginn an auch ein Sachverständiger beteiligt, den die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hinzuzog.

Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass ein 38-Jähriger aus Harburg mit seinem Sattelzug von Grafhorst in Richtung Rühen gefahren war, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der mit Streusalz beladene Lastwagen mit einem Mitsubishi Pick-up zusammen, der auf der entgegengesetzten Fahrbahn unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass der 66 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer und seine 62 Jahre alte Beifahrerin aus dem Landkreis Gifhorn noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen erlagen. Der Fahrer des Lkw überlebte den Unfall schwer verletzt.

Von Melanie Köster