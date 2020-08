Velpke

Bei dem tödlichen Badeunfall in Velpke handelte es sich der Polizei zufolge um einen tragischen Unglücksfall. Der 21 Jahre alte Wolfsburger sei am Sonntagnachmittag beim Baden im Kiesteich auf einem Steinplateau abgerutscht, in tieferes Gewässer geraten und dabei ertrunken. Ermittlungen hätten ergeben, dass der 21-Jährige nicht schwimmen konnte. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Erste Rettungsversuche durch Freunde des jungen Mannes schlugen fehl. Taucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg holten den 21-Jährigen später aus dem Teich. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass der 21-Jährige am frühen Sonntagabend im Wolfsburger Klinikum verstarb.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um Privatgelände handelt

Der Kiesteich befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Steinbruchs „Körnerbruch“. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich dabei um Privatgelände handelt. Umzäunungen und zahlreiche Hinweisschilder wiesen auf diesen Umstand hin. „Es handelt sich um ein naturbelassenes Gewässer, das in keiner Weise als Badeteich deklariert ist“, sagt Hauptkommissar Frank Kuwert-Behrenz von der Polizeistation Velpke.

Die Polizei in Velpke will sich als Reaktion auf den tödlichen Unfall für ein strikteres Betretungsverbot für den ehemaligen Steinbruch einsetzen, auf dem sich auch noch einige Gebäude befinden. Seit mehreren Jahren gebe es dort massive Probleme mit Sachbeschädigungen, Farbschmierereien und Umweltverschmutzung. „Zuletzt hat sich der Teich als heißer Tipp für Badende entwickelt“, berichtet Kuwert-Behrenz. Diese Trend habe sich seit Ausbruch der Corona-Krise und durch das restriktive Vorgehen der Stadt Wolfsburg mit einem Alkoholverbot im Allerpark noch verstärkt. „Da gab es in meinen Augen einen Verdrängungseffekt“, so der Hauptkommissar.

Ein Problem bei der Durchsetzung von polizeilichen Maßnahmen vor Ort seien bislang die geteilten Eigentumsverhältnisse. Die Hälfte des Geländes befindet sich den Angaben zufolge in Privatbesitz der Firma Papenburg AG, bei der anderen Hälfte handelt es sich um einen öffentlichen Bereich in Händen des niedersächsischen Forstamtes in Wolfenbüttel – „es geht quasi eine imaginäre Linie durch den Teich“, erklärt Kuwert-Behrenz. Im öffentlichen Teil des Kiesteiches sei das Baden auf eigene Gefahr bislang nicht verboten. In welchem Bereich sich der tödliche Badeunfall ereignete, konnte die Polizei am Montag nicht sagen.

Forstamt soll künftig von Hausverbotsrecht gebrauch machen

Für das Privatgelände ist die Regelung schon jetzt eindeutig: Wer sich dort Zutritt verschafft, begeht Hausfriedensbruch und wird angezeigt. Die Polizei will sich nun für eine ähnliche Regelung im bislang öffentlichen Bereich des früheren Steinbruchs einsetzen und nahm bereits Kontakt mit dem Forstamt auf. „Im Raum steht, dass alles als Privatgelände eingestuft wird. Dann kann das Forstamt von seinem Hausverbotsrecht Gebrauch machen“, sagt der Hauptkommissar. Dafür müssten noch entsprechende Schilder aufgestellt werden.

