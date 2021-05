Tierpark Essehof warnt vor falschen Spendensammlern

Wolfsburg/Essehof

Auf Instagram sammelt ein ominöser Account Spenden, angeblich für den Tierpark Essehof. Der hat damit aber nichts zu tun, sagen die Betreiber – und warnen vor einer möglichen Betrugsmasche.

„Hallo hier ist eine Fanpage von dem Tierpark Essehof in Lehre“, heißt es in den Angaben zum Instagram-Channel. Da der Account allerdings „tierpark.essehof_lehre“ heißt und obendrein das offizielle Logo des Parks verwendet, kann schnell der Eindruck entstehen, es handele sich um den Social-Media-Auftritt des Tierparks. Mit den Worten „hier können sie gerne spenden“ wird auf ein Paypal-Konto verwiesen.

Tierpark-Leiter hat Paypal-Konto gemeldet

Der Tierpark Essehof hat einen Screenshot des Instagram-Accounts auf Facebook gepostet und warnt: „Wir haben damit nichts zu tun! Bitte nichts überweisen!“ Tierpark-Leiter Georg Wilhelm hat das entsprechende Paypal-Konto mittlerweile gemeldet. Zwar könne rein theoretisch auch jemand dahinter stehen, der tatsächlich für den Park sammeln wolle. Doch durch den Namen und die Bilder entstehe bei Unwissenden zu schnell der Eindruck, es handele sich um einen offiziellen Account des Parks.

In der Vergangenheit hatten mehrfach Privatpersonen für den TIerpark Spenden gesammelt

In der Vergangenheit hatten schon mehrfach Privatpersonen für den Tierpark Spenden gesammelt. „Aber hin und wieder haben wir auch mitbekommen, dass in Fußgängerzonen etwas vermeintlich für uns gesammelt wird – dahinter stehen niemals wir“, berichtet Wilhelm.

Eine Anzeige hat Wilhelm bislang nicht gestellt. Falls die Polizei aber doch noch eingeschaltet wird, könnten sich die Ermittlungen als schwierig herausstellen. Denn bei einem Paypal-Account muss nicht zwingend ein echtes Konto hinterlegt sein, Online-Foren und Youtube-Tutorials zeigen, dass man den Schritt beim Registrieren überspringen kann. Wer Geld empfängt, kann es direkt über Paypal ausgeben oder per Mail an andere Paypal-Konten weitersenden – und es sich so zum Beispiel von Freunden auszahlen lassen, die ein „richtiges“ Bankkonto hinterlegt haben. Sich mit falschen Daten bei Paypal anzumelden, ist verboten, aber nicht unmöglich.

