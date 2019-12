TSV Danndorf: 34 Tore für die Trostinsel

Danndorf

Die Spieler der 1. Herrenfußballmannschaft des TSV Danndorf lassen es in dieser Saison nicht nur im Tor des Gegners klingeln, sondern auch in der Spendenkasse des Treffpunkts Trostinsel. Bei einer bewundernswerten Spendenaktion sind jetzt bereits mehr als 3000 Euro für die Einrichtung des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg zusammen gekommen, die sich um die Betreuung von Kindern im Trauerfall kümmert. Dabei ist jetzt erst Halbzeit.

Jedes Tor zählt

Durch private Kontakte zum Hospizverein kam die Idee vor der aktuellen Saison zustande. Nicht nur trägt das Team Werbung für die Trostinsel auf der Brust, sondern rief auch eine Spendenaktion ins Leben. Bei dieser wurden alle Fans und Sympathisanten, oder auch einfach Bürger, die etwas Gutes tun wollen, aufgerufen, pro erzieltem Saisontor eine frei wählbare Summe zu spenden.

95,15 Euro pro Treffer

Und die Resonanz auf den Aufruf kann sich sehen lassen: 34 Tore schossen die Mannen des TSV bisher bereits – dabei haben sie erst elf der 26 Saisonspiele absolviert. Für jedes dieser Tore fließen bisher 95,15 Euro in die Spendenkasse. Eine schon jetzt stolze Summe. Etwas Luft nach oben ist dennoch: In der vergangenen Spielzeit knipsten die Danndorfer insgesamt 82 Mal. Das war auch das Ziel für die Spendenaktion, erklärte Stürmer Sören Gregor zu Saisonbeginn.

Teilnehmer weiter gern gesehen

Zusätzliche Motivation können Gregor und seine Teamkameraden weitere Spender bringen. Weitere Teilnehmer sind gerne gesehen. Diese können sich für mehr Informationen per E-Mail an soeren-gregor@freenet.de wenden. Als gemeinnütziger Verein kann der Treffpunkt Trostinsel selbstverständlich Spendenbescheinigungen ausstellen. Die Übergabe des Geldes an die Trostinsel steht dann nach der Saison an. „Da sind wir bereits in Planungen für einen würdigen Abschluss“, kündigt Sören Gregor an.

Von Steffen Schmidt