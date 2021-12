Flechtorf

Sturmtief Daniel hat auch den Feuerwehren in Wolfsburg und Umgebung Einsätze beschert. Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr Flechtorf ausrücken, weil an der A 39 ein Baum in Schieflage geraten war.

Der Alarm lief um 8.31 Uhr auf. Die Autobahnpolizei rief die Feuerwehr Flechtorf mit dem Hinweis „Baum hängt über Fahrbahn“ zur Autobahn 39. „Zwischen der Anschlussstelle Flechtorf und dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter war ein kleinerer Baum in Schieflage geraten“, so Rainer Madsack, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und der Baum mittels einer Elektrosäge entfernt.

Im Stadtgebiet Wolfsburg gab es drei weitere Einsätze. Die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Fallersleben beseitigten umgefallene Bäume am Burgwall und in Fallersleben. Im Kreis Gifhorn gab es durch den Sturm einen Toten: In Wesendorf stürzte ein Baum auf ein Auto. Der 63-jährige Fahrer kam ums Leben – sein 35-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen davon.

