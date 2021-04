Statt Fest unterm Maibaum gibt’s in Lehre Frühstückskörbchen zum Mitnehmen

Lehre

Die Ortschaft Lehre erhält in diesem Jahr wieder einen Maibaum – allerdings ohne Fest und Frühstück. Der Baum wurde vom Ortsrat Lehre organisiert und soll ohne dazugehörige Veranstaltung aufgestellt werden. „Das passt einfach nicht in die Zeit“, so Ortsbürgermeister Heinrich Köther.

Spenden für die Jugendfeuerwehr

Da das Frühstück in Präsenz in diesem Jahr nicht möglich ist, bietet die organisierende Gruppe aus Kulturverein Lehre, Unternehmerinnen-Stammtisch und Ortsrat eine Alternative. So kann man ab Mittwoch, 28. April, im Edeka-Markt Bartsch in Lehre „Maikörbchen“ erwerben (Voranmeldung bis zum 27. April). „In diesen Körbchen ist alles, was man für ein gemütliches Frühstück braucht“, so Marktchef Fritz Bartsch. Und: 10 Prozent vom Kaufpreis gehen an die Jugendfeuerwehr Lehre. Die Körbchen sollen in zwei Größen angeboten werden. Die kleinere Variante für 10 Euro ist für eine Person ausgelegt, das Körbchen für 20 Euro für zwei Personen.

„Vielleicht können wir mit unserer Aktion ein wenig den Ausfall kompensieren, der durch den Wegfall des Osterfeuers entstanden ist“, so Beate Kitschke vom Kulturverein. Gudrun Schatt vom Unternehmerinnen-Stammtisch ergänzt: „Es ist ein kleiner Ersatz, im nächsten Jahr möchten wir uns aber endlich mal wieder persönlich treffen.“

Die Organisationsgruppe legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und achtet deshalb darauf, dass durch die Aktion möglichst kein unnötiger Verpackungsmüll entsteht. „Das ist ein wichtiger Ansatz. Immerhin will die Gemeinde global-nachhaltige Kommune werden, da muss man auch Vorbild sein“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

