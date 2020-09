Velpke

Die Sportanlage in Velpke ist in die Jahre gekommen. Deshalb hatte der Gemeinderat Ende vergangenen Jahres beschlossen, die Anlage umzubauen. Kostenpunkt: 2,1 Millionen Euro. Und genau darüber war im Gemeinderat kontrovers diskutiert worden. Nun die gute Nachricht aus Berlin: Das Projekt wird mit rund einer Million vom Bund bezuschusst. Dies gab jetzt die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch bekannt.

Corona-Nachtragshaushalt ermöglicht Zuschuss

Die beantragten Bundesmittel wurden am Mittwoch freigegeben. Die Sanierung der Sportanlage „könne nun dank der jüngsten Aufstockung über den Corona-Nachtragshaushalt des Bundes durchgeführt werden“, teil Roland Sahr, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat mit. Dieser Fall zeige auch: „Dass, was wir als CDU-Fraktion im Gemeinderat auch bei anderen Vorhaben immer wieder anregen: Nämlich Fördermittel auf jeden Fall immer beantragen, wirkt“ so der Christdemokrat.

Gesamtkosten betragen 2,1 Millionen Euro

Im Gemeinderat hatten die Summe von mehr als zwei Millionen Euro Kritiker aus den CDU-Reihen auf den Plan gerufen. Zwar waren sich die Ortsratsmitglieder einig, dass die Sportanlage zukunftsfähig sein müsse, über die genauen Umbaupläne wurde jedoch gestritten. Diskutiert wurde, ob der Sportverein zwei Fußballplätze benötige, wie von der Verwaltung vorgesehen. Am Ende stand fest: Aus dem B-Platz wird ein Kunstrasenplatz, der A-Platz bleibt als Rasenplatz bestehen.

Hintergrund: Der Bund fördert die Neuausrichtung und Sanierung der Sportanlage in Velpke mit exakt 1 005 300 Euro. Die Fördermittel stammen aus dem Bundesprogramm " Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Mit einem Nachtragshaushalt im Zuge der Konjunkturmaßnahmen war das Programm vor kurzem um 600 Millionen Euro aufgestockt worden, wie der Bundestagsabgeordnete Carsten Müller ( CDU) mitteilt.

