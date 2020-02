So sportlich ist die Grundschule Lehre

Lehre

Insgesamt 85 Sportabzeichen nahmen die Grundschüler in Lehre jetzt entgegen. Die Grundschule und der VfL Lehre haben wieder Hand in Hand gearbeitet, um die sportliche Entwicklung der Schüler zu fördern. Regelmäßig trainierte das Sportabzeichen-Team um Anja Gnegel mit den Kindern Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination für die einzelnen Disziplinen.

Schüler haben immer dienstags auf dem Sportplatz trainiert

Am gemeinsamen Sportabzeichentag im Juni hatten die ersten bis vierten Klassen die für das Deutsche Sportabzeichen notwendigen leichtathletischen Disziplinen abgelegt. Die erforderlichen Schwimmprüfungen erbrachten die Schülerinnen und Schüler dann beim Schulschwimmen oder auch in Eigenregie. Weitere Verbesserungen gelangen durch die Trainingsangebote des Sportabzeichen-Teams immer dienstags auf dem Sportplatz.

Auf den Erfolg können alle stolz sein: 166 Grundschüler stellten sich der Herausforderung, 85 von ihnen erhielten das begehrte Abzeichen. Darunter bekamen 21 Schüler das Abzeichen in Gold, 44 in Silber und 20 in Bronze. Alle anderen erhielten eine Teilnahmeurkunde – und den Ansporn, weiter zu trainieren.

Die nächste Sportabzeichen-Saison startet im Mai

Die Verleihung der weiteren Sportabzeichen findet am Sonntag, 8. März, von 14 Uhr an in der kleinen Sporthalle der Oberschule statt. Die nächste Sportabzeichen-Saison startet im Mai immer dienstags um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Lehre.

