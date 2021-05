Wendhausen

Kinder, Eltern und Mitarbeitende der Kita Mühlennest in Wendhausen – sie alle hoffen und drücken die Daumen, dass im Juni das lange geplante Zirkusprojekt doch starten kann. Ein Pandemie-Konzept gibt es jedenfalls.

Um die Kosten für das Projekt möglichst gering zu halten, übernehmen die Kita-Beschäftigten und Eltern viele Aufgaben rund um Organisation, Catering und Betreuung selbst. Aber: „Für die Gage der Artisten benötigt die Kita finanzielle Unterstützung“, weiß Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Er will das Projekt unterstützen und ruft auch andere dazu auf, denn „bei dieser großartigen Initiative ziehen Kinder, Eltern und unsere Beschäftigte an einem Strang und das ist einfach grandios in diesen Zeiten!“.

Jeder Betrag ist willkommen

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich in der Kita Mühlennest unter Tel. 05308/699450 melden oder eine E-Mail mit dem Stichwort „Zirkusprojekt Mühlennest“ an die Kaemmerei@gemeinde-lehre.de schicken. „Jeder Betrag ist willkommen“, sagt Busch. Und: Ab einer Spende von 250 Euro kann das eigene Firmenlogo auch bei der Werbung für die Zirkusaufführungen verwendet werden.

Eine Woche lang wollen die Kinder mit den Artisten des Mitmachzirkus‘ Piccolo für eine eigene Vorstellung in der Manege üben. Sie lernen auf dem Seil zu balancieren, studieren kleine Zaubertricks, Akrobatik und Jonglage ein oder entwickeln unter professioneller Anleitung eine lustige Clownsnummer.

Spielerisch entdecken die Kinder so vielleicht sogar ungeahnte Talente. „Und sie erfahren bei der Aufführung Anerkennung – dies stärkt das Selbstvertrauen“, sagt Celina Lüer, die Leiterin der Kita Mühlennest. Ihre Stellvertreterin Laura Hoppe ergänzt: „Das Zirkusprojekt ist nach der langen Corona bedingten Trennung ein tolles Gemeinschaftserlebnis.“

Im Anschluss an die Probenwoche sind am 25. und 26. Juni mehrere Aufführungen auf dem Parkplatz des Sportplatzes der Turnerbrüderschaft Wendhausen geplant; natürlich unter Einhaltung der dann geltenden pandemiebedingten Hygienevorschriften.

