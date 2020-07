Spatenstich: SuS Wahrstedt bekommt einen Anbau ans Sportheim

Wahrstedt

Ganz großes Ereignis für den agilen Sportverein SuS Wahrstedt: Nach jahrelangen Vorplanungen und heftigem Ringen um finanzielle Unterstützung konnte am Freitag endlich der symbolische erste Spatenstich für den Sportheim-Anbau mit Gymnastik- und Clubraum über die Bühne gehen. Vertreter aus Politik, Verwaltung und Verbänden ließen es sich nicht nehmen, für diesen Festakt selbst das Arbeitsgerät zu schwingen.

Die restlichen Tätigkeiten allerdings, die bis zum 75-jährigen Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr abgeschlossen sein sollten, überlässt man zunächst den Baufirmen und schließlich einigen versierten Mitgliedern. Maler- und Deckenarbeiten, das Verschalen des Daches sowie Elektro- und Heizungseinbau werden Vereinskräfte in Eigenarbeit absolvieren. Nur damit ist die finanzielle Eigenlast für den SuS Wahrstedt dann auch zu bewältigen.

290 von rund 500 Wahrstedtern gehören dem Sportverein an

Der Stolz stand dem SuS-Vorsitzenden Reiner Tewes jedenfalls ins Gesicht geschrieben, als er die Besucher zur kleinen Feierstunde begrüßen konnte. „Mit dieser Erweiterungsmaßnahme werden wir in die Lage versetzt, das sportliche Angebot in unserem Verein noch weiter aufzustocken und weitere Mitglieder zu gewinnen“, sagte Tewes. Immerhin gehörten schon jetzt 290 Wahrstedter dem Sportverein an, eine stolze Quote angesichts der Gesamteinwohnerzahl von rund 500.

Für die bewilligten Zuschüsse dankte Tewes der Gemeinde (156 000 Euro), dem Landessportbund (48 750 Euro) und dem Landkreis (48 750 Euro). Der Vereinsvorsitzende unterstrich, dass man im Verbund mit dem Eigenanteil des Vereins in Höhe von 32 500 Euro zwar viel Überzeugungsarbeit hatte leisten müssen, aber stets auch wohlwollende Bewertungen erfahren habe.

Bürgermeister Kreutzberg überreicht einen Eimer mit Werkzeug und Naturalien an Reiner Tewes. Quelle: Burkhard Heuer

Landrat Gerhard Radeck, Kreissportbundvorsitzender Jürgen Nitsche, Velpkes Bürgermeister Mark Kreutzberg und nicht zuletzt Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke waren sich in ihren Ansprachen einig, dass hier etwa überaus Positives für Wahrstedt entstehe. Dank galt der Interessentschaft, die das notwendige Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Alle Sprecher würdigten darüber hinaus das Eigenengagement in der rührigen Gemeinde. Diesen Einsatz für die Gemeinschaft habe man bereits beim Bau des Feuerwehrhauses in gleicher Weise erfahren können. Allerdings waren sich die Redner auch einig darin, dass heute nicht mehr als das Grundgerüst geschaffen werde, so Landrat Radeck, und Bürgermeister Kreutzberg, der auf viele Gespräche und harte Verhandlungen zurückblickte, sprach von weiteren Herausforderungen in den nächsten Monaten.

Details zum Objekt erläuterte Architekt Wilfried Kuhn: So dürfen sich die Sportler auf eine zusätzliche Hallenfläche von 140 Quadratmeter freuen. Die Halle kann getrennt werden, so kann man auf der einen Seite trainieren, auf der anderen Clubraum-Atmosphäre genießen.

