So möchte die Gemeinde Lehre bezahlbaren Wohnraum schaffen

Lehre

Die Gemeinde Lehre möchte bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum fördern. Aus diesem Grund bietet die Gemeinde ein Grundstück an, das an den Straßen „Selkebachstraße“ und „Auf der Günne“ liegt. Das Grundstück ist etwa 2500 Quadratmeter groß und voll erschlossen. Der Kaufpreis orientiert sich an dem Bodenrichtwert, dieser liegt nach aktuellem Stand bei 135 Euro pro Quadratmeter, heißt es aus der Gemeinde. Derzeit befindet sich auf dem Gelände ein Spielplatz.

„Das Grundstück wird unter bestimmten Bedingungen vergeben “, sagt Julia Carluccio, Pressesprecherin der Gemeinde. Es soll unter der Prämisse dort gebaut werden, dass bezahlbarer und barrierefreier Geschosswohnungsbau errichtet werde. Mindestens 50 Prozent der geschaffenen Wohnungen müssen als barrierefreie, mietpreisgebundene Mietwohnungen angeboten werden.

Überblick der Kriterien Eine Grundstücksvergabe erfolgt laut der Gemeinde Lehre anhand der Bewertung eines Gesamtkonzeptes. Die Schwerpunkte dazu sind: 1. Die Einhaltung der Mietpreisgrenze (8 Euro pro Quadratmeter). 2. Die Einhaltung der Barrierefreiheit. 3. Die Einhaltung der Dauer der Mietpreisbindung. 4. Die Höhe des Kaufpreisangebotes (mindestens Bodenrichtwert). 5. Die Erreichung der Mindestanzahl der mietpreisgebundenen Wohnungen. Die Nummerierung der einzelnen Kriterien entspricht der Gewichtung.

Das Grundstück befindet sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes: „Die geplanten Gebäude müssen laut Baugesetzbuch daher der ,Eigenart der näheren Umgebung’ angepasst sein“, so Carluccio. In diesem Fall bedeutet das: die Gebäude dürfen maximal dreigeschossig gebaut werden. Vorgaben zu Fassaden und Farben der Dächer entfallen laut der Gemeinde.

Hinweise zum Verfahren und Kontaktdaten Es werden alle Bauherren, Investoren und Wohnungsunternehmen aufgerufen, sich bis Dienstag, 10. März bei dem formlosen Verfahren zu bewerben. Kaufangebote sollten in einem verschlossenen Umschlag an die Gemeinde Lehre (Gemeinde Lehre, Kasse, Grundstücksvergabe Lehre, Marktstraße 10, 38165 Lehre) gesendet werden. Sämtliche Kosten der Bewerbung und des Grundstückserwerbs trägt der Käufer. Ein Rechtsanspruch auf einen Verkauf besteht nicht. Eine finanzielle Förderung seitens der Gemeinde ist ausgeschlossen. Weitere Informationen zur Vergabe gibt es unter www.lehre.de

Derzeit befindet sich auf dem Grundstück ein Spielplatz. „Bei der Anordnung der künftigen Gebäude ist darauf zu achten, dass rund 500 Quadratmeter wieder für einen Spielplatz zur Verfügung stehen“, sagt Carluccio. Ob dafür die derzeitigen Spielgeräte wieder aufgebaut werden oder neue angeschafft werden, ist derzeit laut Gemeinde noch nicht entschieden. Auf jeden Fall übernimmt die Herstellung der Spielfläche die Gemeinde, heißt es auf deren Internetseite.

Die Verwaltung ruft alle Bauherren, Investoren und Wohnungsunternehmen auf, sich bis zum 9. März bei einem formlosen Verfahren zu bewerben. Weiter heißt es: Aus den Unterlagen sollten die Baubeschreibung, ein Nachweis der eingehaltenen Vorgaben sowie der absehbare Realisierungszeitraum des Projektes (skizzenhaft) hervorgehen. Einen Nachweis von Referenzen im Wohnungsbau sollte ebenso enthalten sein.

Die Entscheidung, welcher Investor den Zuschlag bekommt, werde von der Verwaltung getroffen, berichtet die Pressesprecherin. Nach der Angebotsöffnung werde zunächst eine interne Vorlage erarbeitet, die im Fachausschuss beraten wird. „Die Entscheidung trifft dann der Verwaltungsausschuss. Wir rechnen mit einer Beschlussfassung noch vor der Sommerpause“, sagt Carluccio.

Die Gemeinde bietet in Lehre bisher noch keinen bezahlbaren Wohnraum an, wie die Pressesprecherin berichtet. Der Verkauf des Grundstücks an der Selkebachstraße sei das erste Projekt zum bezahlbaren Wohnraum.

Von Nina Schacht