In Wahrstedt brennt Samstagnacht ein Tiguan. Bereits vor zwei Monaten kam es zu ähnlichen Fällen in der Samtgemeinde Velpke. Eine Serie?

Schon wieder: Tiguan brennt Samstagnacht in Wahrstedt

