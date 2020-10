Samtgemeinde Velpke investiert in Spezialausrüstung für Hochwasser

Bahrdorf

Eine erste Bewährungsprobe hat der neue Logistik-Anhänger „ Hochwasser“ der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke bereits im Juni bestanden: Ausgepumpte Keller bestätigten schon damals, dass die Investition für eine neue Anschaffung gut durchdacht war. Die offizielle Inbetriebnahme allerdings wollte die Samtgemeinde nun doch noch vornehmen, nachdem nun auch die letzten Feinarbeiten am hochmodernen Einsatzgerät vollendet waren.

Samtgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Fricke, Feuerschutzausschuss-Vorsitzender und Fachbereichsleiter Uwe Wehke sowie Mitarbeiter Marcel Tavaschewski kamen dazu ins Feuerwehrhaus Bahrdorf, wo das Gerät für die Feuerwehren bereitsteht. „Die Bahrdorfer sind in Kooperation mit Velpke ohnehin automatisch dabei, wenn im Samtgemeindebereich eine größere Gefahrenlage gemeldet wird“, erklärte stellvertretender Gemeindebrandmeister Tobias Schierding.

Der Anhänger für Einsätze bei Extremwetterlagen kostete 49 400 Euro

Und solche waren nach den extremen Wetterlagen im Jahr 2017 auch Anlass genug für Gemeindebrandmeister Sascha Kehlau, ein kraftvolles Gerät zu beantragen, mit dem man beispielsweise vollgelaufene Keller leer pumpen oder andere ärgerliche Wasserschäden beseitigt bekommt. Die Arbeitsgruppe Feuerwehr und der Samtgemeinderat bewilligten die rund 49 400 Euro für die Anschaffung. „Gut eingesetztes Geld“, meinte Fricke. „Es ist unsere Aufgabe, die freiwilligen Helfer mit dem Equipment auszustatten, mit dem sie im Schaden- oder Katastrophenfall schnell und wirkungsvoll an die Arbeit gehen können“, bestätigte Skokalski.

Sechs Tauchpumpen und zwei Notstromaggregate gehören zur Ausrüstung

Der nicht mehr als zwei Tonnen schwere Anhänger „ Hochwasser“ jedenfalls kann an alle Velpker Feuerwehrfahrzeuge angekoppelt werden. Sein Innenleben hat es in sich: Allein die sechs Tauchpumpen, zwei Notstromaggregate, vier Leitungsroller, Scheinwerferbrücken und Stative sowie Nass- und Trockensauger machen mit 28 300 Euro mehr als die Hälfte des Gesamtbudgets aus. Die technischen Geräte sind fachgerecht auf insgesamt vier Rollcontainern verstaut, die im Einsatzfall mit relativ geringer Manpower bis dicht an die entsprechende Einsatzstelle gerollt werden können.

Von Burkhard Heuer