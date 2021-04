Velpke

In etwas mehr als fünf Monaten, am 12. September, ist in der Samtgemeinde Velpke die wahlberechtigte Bevölkerung aufgerufen, neue Gemeinderäte der fünf Mitgliedsgemeinden sowie den Samtgemeinderat und letztlich auch den Samtgemeindebürgermeister neu zu wählen. Amtsinhaber Rüdiger Fricke (parteilos) wird noch einmal für das Amt des Hauptverwaltungsbeamten kandidieren. Für den 63-Jährigen bedeutet dies nach eigenen Angaben die Möglichkeit, bei entsprechender Zustimmung durch die Wählerschaft in der kommenden fünfjährigen Legislaturperiode einige Vorhaben in Angriff zu nehmen, die seit geraumer Zeit auf der Agenda stehen.

Angesichts knapper Kassen braucht es Augenmaß bei den Ausgaben

„Wir sind finanziell zwar nicht auf Rosen gebettet und müssen die Ausgaben mit Augenmaß tätigen“, so sagt Fricke, aber es gebe durchaus Möglichkeiten, Vorhaben abzuarbeiten. Einige Investitionsmaßnahmen laufen bereits. So steht demnächst die Vollendung des Kita-Neubaus in Bahrdorf auf dem Programm. In Danndorf geht der Erweiterungsbau der Grundschule in die Endphase und in Velpke hat man erfolgreich die ärztliche Versorgung durch eine Kinderarztpraxis ausgeweitet. In der Samtgemeinde-Verwaltung läuft eine Neustrukturierung. Junge Führungskräfte wurden mit Aufgaben betraut.

„Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet“: Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke will trotzdem einige Vorhaben angehen. Quelle: Burkhard Heuer

Investoren für Pflegeeinrichtungen suchen

Dennoch blieben für den künftigen Samtgemeinderat noch ausreichend Arbeitsfelder, die in der neuen Legislaturperiode in den kommenden fünf Jahren zu beackern seien, meint Fricke. „Ich würde gern dabei sein“, sagt er, „und helfen, die Zukunft der Samtgemeinde mit zu gestalten.“ Als Schwerpunkte seiner eigenen Vorstellungen nannte der Hauptverwaltungsbeamte dabei unter anderem die Schaffung weiterer Pflegeeinrichtungen, den sozialen Wohnungsbau sowie Möglichkeiten betreuten Wohnens. „Dafür allerdings brauchen wir Investoren“, erklärte Fricke.

20 bis 30 Hektar Bedarf an Gewerbeflächen

Offensichtlicher Bedarf bestehe ferner nach der Ausweisung von Gewerbegebieten beispielsweise in der Gemeinde Grafhorst. „Immer wieder kommen Anfragen“, so Fricke: Erst kürzlich habe ein ernsthafter Bewerber den Wunsch nach einem 3,5-Hektar-Areal geäußert. Insgesamt könnte der Bedarf an Gewerbeflächen zwischen 20 und 30 Hektar liegen.

Das Ziel ist die Gebietsreform zur Einheitsgemeinde

Als weitere wichtige Herausforderungen nannte Fricke einen Kindergarten- beziehungsweise Krippenplatz für jedes Kind , die Umstrukturierung und Digitalisierung der Verwaltung, Ausbau der ärztlichen Versorgung und nicht zuletzt das Bestreben, die jetzige Samtgemeinde zu einer Einheitsgemeinde umzuformieren.

Zur Erläuterung: Zurzeit ist Velpke eine Samtgemeinde – also ein Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, die jeweils eigene Zuständigkeiten im Bereich der Verwaltung haben. Eine Einheitsgemeinde erledigt alle kommunalen Aufgaben in eigener Zuständigkeit – auch wenn es weiterhin Ortsräte als Diskussionsforen in den Ortschaften geben kann, so wie etwa in Lehre. Es gibt dann aber nur noch einen gemeinsamen Haushalt – und damit auch nur noch einen zentralen Gemeinderat als finales Entscheidungsgremium.

Von Burkhard Heuer