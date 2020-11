Danndorf

Die langen Debatten und die anfänglichen negativen Überraschungen sind fast schon vergessen, jetzt schaut man in Sachen Grundschulerweiterung Danndorf nur noch zuversichtlich drein: „Das Objekt nimmt Formen an“, freute sich Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke und gab damit am Freitag das Kommando für die Hissung des Richtkranzes. Zimmermeister Lukas Kausche sprach den Richtspruch und Schulleiterin Heike Kluge versenkte mit gezielten Hammerschlägen symbolisch den letzten Nagel im markanten Dachgebälk.

Die Samtgemeinde finanziert das 2,85-Millionen-Euro-Projekt aus eigener Tasche

Coronabedingt vollzog sich der feierliche Akt an der Schulstraße in bewusst kleinem Rahmen, obwohl die Samtgemeinde das anspruchsvolle Objekt mit Stolz vorzeigen kann. „Immerhin finanziert die Samtgemeinde den dringend erforderlichen Schulanbau komplett aus eigenen Bordmitteln“, so Fricke. Das seien stolze 2,85 Millionen Euro. Hilfe leistete lediglich ein zinsloses Darlehen aus Mitteln der Kreisschulbaukasse.

Neubau an der Schulstraße: Am Freitag wurde Richtfest für den Erweiterungsbau der Grundschule Danndorf gefeiert. Quelle: Burkhard Heuer

Bereits der Baubeginn verzögerte sich um zwei Monate

Die Baumaßnahme selbst sollte zwar bereits zum Schuljahresbeginn 2020/21 Ende Mai des kommenden Jahres vollendet sein, doch dieser Terminplan ist nicht zu halten. Bereits der Baubeginn verzögerte sich um zwei Monate. „Es hat in der Vergangenheit zu viele Bremseffekte gegeben“, berichtete Architekt Wilfried Kuhn. Wegen Konjunktur und Corona habe es Probleme gegeben, im Zuge der Ausschreibung überhaupt Angebote zu erhalten. Zudem habe eine Bodenplatte, die ursprünglich als Fundament für den Anbau vorgesehen war, nicht den statischen Anforderungen genügt. Weil man allerdings bewährte Partner aus der Region für die Arbeiten habe gewinnen können, sei der jetzige Zeitplan einigermaßen gut einzuhalten. Das bedeutet, dass der Anbau voraussichtlich im Juli kommenden Jahres in Betrieb genommen werden kann.

Vier zusätzliche Klassen, zwei neue Förderräume und mehr Plätze für die Mensa

Die Baumaßnahmen umfassen eine Aufstockung des Gebäudes, wo im Obergeschoss vier Klassen, zwei Förderräume, ein Materialraum sowie ein Schüler-WC entstehen. Die Mensa wird von 46 auf insgesamt 80 Plätze erweitert. Im Erdgeschoss stehen künftig 630 Quadratmeter zusätzlich zur Verfügung, im Obergeschoss 390 Quadratmeter. Die Kellererweiterung schafft weitere 100 Quadratmeter Fläche.

Zudem wird ein Musikraum geschaffen, die Verwaltung bekommt mehr Platz für Schulleitung, Sekretariat und Lehrerzimmer. Duschen in der Turnhalle und im Toilettenbereich werden im Zuge der jetzigen Arbeiten ebenfalls saniert. Fricke unterstrich die Möglichkeit, die Schule als zweizügige Einrichtung für die Zukunft zu sichern. In Stoßzeiten seien übergangsweise sogar drei Züge möglich. Während der Baumaßnahmen sichern drei Container einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb.

